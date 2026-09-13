El entrenador de Jennifer López, de 56 años, lo tiene claro: el ejercicio que hay que hacer después de los 50 para acelerar el metabolismo

Cumplir 50 no significa tener que conformarse con perder fuerza, ganar grasa o notar que el cuerpo ya no responde como antes. El paso del tiempo trae cambios, eso es inevitable, pero también hay formas de cuidar la masa muscular, mantener una buena movilidad y seguir sintiéndose fuerte. Jay Cardiello, entrenador de Jennifer López, tiene muy claro cuál es una de las piezas que no debería faltar en la rutina cuando llegamos a esta etapa.

El experto apunta al entrenamiento de resistencia, un tipo de ejercicio que puede marcar una diferencia importante a medida que cumplimos años. ¿El motivo? Con la edad se produce una pérdida progresiva de masa muscular y esto puede terminar afectando a la fuerza, la composición corporal y el metabolismo.

“Después de los 50, la masa muscular disminuye de forma natural, lo que puede ralentizar el metabolismo”, explica Cardiello a The New York Post. Su recomendación pasa por incorporar entrenamiento de resistencia entre tres y cuatro veces por semana, trabajando el cuerpo de manera global y buscando desarrollar fuerza funcional.

Y aquí llega una de las buenas noticias: no hace falta levantar enormes cantidades de peso ni pasar horas en el gimnasio. Unas mancuernas ligeras, bandas elásticas o el propio peso corporal pueden servir para trabajar la musculatura. Sentadillas, ejercicios para el tren superior o movimientos destinados a reforzar el abdomen pueden formar parte de una rutina perfectamente válida.

La clave está en ser constante y adaptar la intensidad a cada persona. No todos los cuerpos parten del mismo punto y, especialmente después de los 50, forzar más de la cuenta puede acabar pasando factura.

El eficaz entrenamiento de Jennifer Lopez a sus 56 años: tonificación en menos de una hora / Sport.es

La recuperación también cuenta

Cardiello pone el foco en otro aspecto que suele quedar olvidado cuando pensamos en ponernos en forma: la recuperación. Con los años, cuidar las articulaciones, trabajar la movilidad y preparar el cuerpo antes del ejercicio cobra todavía más sentido.

Por eso recomienda incluir calentamientos, estiramientos y ejercicios de movilidad, tanto para preparar los músculos como para conservar un buen rango de movimiento. Y después de entrenar, toca algo que a muchos les cuesta: descansar.

Dormir bien y dejar que los músculos se recuperen también forma parte del entrenamiento. Cardiello apunta, en el caso de las mujeres, a la relevancia que pueden tener los cambios hormonales tras los 50 y recomienda prestar atención al estrés y al descanso.

¿Y qué se puede hacer fuera del gimnasio? Caminar, practicar yoga o dedicar unos minutos a la meditación son opciones sencillas que pueden encajar en el día a día.

Al final, la meta no tiene por qué ser únicamente verse más delgado frente al espejo. Llegar a los 50, 60 o 70 años con fuerza, movilidad y autonomía también es estar en forma. Y ahí, según el entrenador de Jennifer López, el trabajo de resistencia tiene mucho que decir.