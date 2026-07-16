Ya ha entrado en vigor: una famosa cadena de gimnasios lanza el Pase de Verano Junior para los jóvenes entre 14 y 17 años durante 2026

En los últimos años, la práctica de ejercicio regular se ha convertido en una tendencia entre los jóvenes españoles. Según el informe Fitness Penetration 2025, elaborado por Basic-Fit y la consultora MeMo, el 40% de las personas de entre 16 y 34 años realiza actividades deportivas en el gimnasio.

De hecho, entre las personas de 16 a 34 años que practican actividades asociadas al fitness, el 60% afirma entrenar en los gimnasios. Como resultado, los datos muestran una corriente creciente entre las nuevas generaciones. El gimnasio se ha convertido en un entorno clave para entrenar y compartir espacio con el resto de jóvenes deportistas.

Por este motivo, la cadena europea de gimnasios Basic-Fit ha lanzado el Pase de Verano Junior en España. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 14 y 17 años, con la finalidad de fomentar la actividad física, la adaptación social y la adquisición de hábitos saludables durante el estío.

Entrenamiento de hombre fuerte en el gimnasio / Freepik

La promoción estará activa desde el 13 de julio hasta el 9 de agosto de 2026. Con esta campaña, los jóvenes podrán acceder de manera gratuita a todos los clubes con personal de Basic-Fit España durante dos semanas. Para acceder al plan, los menores de edad tendrán que presentar una autorización previa de padre, madre o tutor legal.

De esta forma, el Pase de Verano Junior se presenta como una alternativa de ocio saludable al consumo de pantallas. En verano, muchas familias buscan actividades positivas ante el aumento de tiempo libre en las vacaciones escolares. Además, la cadena de gimnasios plantea esta oportunidad cómo una forma de acercar el ejercicio físico a los jóvenes adaptada a su edad.

Así lo señala Romain Bisiach, Marketing Manager Spain de Basic-Fit: "Con el pase de verano Junior queremos facilitar que los jóvenes descubran el gimnasio como un espacio positivo, donde moverse, socializar y empezar a construir hábitos saludables. El verano es un buen momento para probar nuevas rutinas, pero es importante hacerlo de forma progresiva y responsable".

Diferentes tipos de mancuernas / .

En este sentido, la compañía destaca la importancia de que el primer contacto con el gimnasio se produzca de forma controlada. Al respecto, es fundamental que los adolescentes aprendan la técnica correcta de los ejercicios, la utilidad del calentamiento y cómo levantar el peso adecuado para la condición física.

"Vemos que el fitness forma cada vez más parte de los hábitos de los jóvenes en España. Nuestro objetivo es que ese primer contacto con el gimnasio sea accesible, motivador y adecuado a su edad, poniendo el foco en moverse bien, disfrutar del proceso y entender el deporte como una herramienta de bienestar", sentencia Bisiach.