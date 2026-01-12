Enero en el Pirineo francés: más descuentos, más nieve y menos colas

Enero siempre ha sido un mes especial en la montaña. Tras el bullicio de las fiestas, el Pirineo francés recupera su ritmo natural: el de las nevadas silenciosas, las pistas recién pisadas al amanecer y los pueblos que vuelven a respirar sin agobios. Es el momento en que el esquí se reconcilia con su esencia y en el que, además, el bolsillo también agradece el viaje. Con más nieve, menos colas y una batería de descuentos difícil de igualar, enero se consolida como uno de los mejores meses para descubrir —o redescubrir— las 38 estaciones del Pirineo francés.

La calidad de la nieve suele ser excelente en estas fechas. Las bajas temperaturas ayudan a conservar el manto blanco en óptimas condiciones y permiten disfrutar de jornadas largas, tranquilas y muy fluidas. A ello se suma una menor afluencia de esquiadores, lo que se traduce en más descensos, menos esperas en remontes y una sensación de libertad que en temporada alta resulta casi imposible de encontrar. Pero si hay un elemento que convierte enero en un mes redondo es la política de precios, con forfaits y paquetes combinados que hacen del viaje una opción tan atractiva como inteligente.

Uno de los grandes protagonistas del invierno es el vigésimo aniversario de la tarjeta No Souci Pyrénées, que celebra la ocasión con un descuento del 40% en los forfaits en los ocho dominios del grupo N’PY durante varias semanas de enero y marzo. Una oportunidad excepcional para esquiar a gran nivel por mucho menos de lo habitual.

Precios reducidos en los Pirineos Bearneses

La apuesta por la accesibilidad continúa en el Pirineo Bearnés, donde Gourette y La Pierre Saint-Martin ofrecen durante todo enero precios reducidos de lunes a viernes. Son estaciones con personalidad propia, muy ligadas al paisaje y a la tradición montañera, ideales para quienes buscan una experiencia auténtica. Además, estas ofertas se complementan con ventajas en una selección de alojamientos, pensadas para quienes desean quedarse varios días y sumergirse por completo en la vida invernal del valle.

Aniversarios que se celebran en la nieve

Enero también es tiempo de celebraciones. En el Ariège, Ax 3 Domaines conmemora su 70º aniversario del 17 al 19 de enero con un programa que mezcla competiciones, animaciones y conciertos repartidos entre los sectores de Saquet, Campels y Bonascre. Es una ocasión perfecta para descubrir una estación con historia, dinámica y muy conectada con su territorio.

En las mismas fechas, Luz-Ardiden celebra sus 50 años de trayectoria. Las actividades festivas servirán de puente entre las pistas y el pueblo de Luz, reforzando ese vínculo tan característico del Pirineo francés entre esquí, cultura local y vida cotidiana.

Monoesquí, infancia y gastronomía

La agenda de enero se completa en Les Angles con la Monomitik, los días 18 y 19, un evento singular que reunirá a más de un centenar de aficionados al monoesquí en un ambiente tan técnico como festivo. Un guiño a la historia del esquí que sigue teniendo su espacio en la montaña.

Mientras tanto, Saint-Lary apuesta por el aprendizaje y la familia con las sesiones infantiles del Club ESF todos los sábados del mes. Y el 18 de enero, la estación cambia las botas por la mesa con “De l’art et du cochon”, un evento gastronómico dedicado al Cerdo Negro de Bigorre, acompañado de promociones de hasta el 30% en forfaits. Una demostración más de que en enero el Pirineo francés se disfruta también con los cinco sentidos.

Mirando al cielo desde el Pic du Midi

Como broche final, enero marca la apertura de reservas para “La Hôtellerie des Laquets”, el futuro hotel de montaña más alto de Francia, situado en el Pic du Midi. Su inauguración está prevista para el verano de 2026 y promete convertirse en un refugio de contemplación único, dentro de la Reserva Internacional del Cielo Oscuro. Concebido como un chalet de alta montaña, accesible mediante un teleférico exclusivo y respetuoso con el entorno, será un lugar pensado para dormir cerca de las estrellas y entender la montaña desde el silencio.

Enero, en definitiva, es ese mes en el que el Pirineo francés se muestra sin artificios: generoso en nieve, cercano en precios y auténtico en sensaciones. Un invierno que se vive mejor cuando se baja el ritmo y se deja que la montaña marque el paso.

Forfaits con el 40% de descuento

Del 11 al 17 de enero, la propuesta se concreta en Font-Romeu Pyrénées 2000, en los Pirineos Orientales. Situada en el corazón de la Cerdanya francesa, esta estación combina amplios espacios esquiables, mucha luz y vistas abiertas que invitan a bajar sin prisas. La reducción del 40% se aplica a los forfaits de larga duración —de 4, 5 o 6 días— y se extiende también al alquiler de material y a las clases de esquí. Una fórmula perfecta para organizar una escapada completa, equilibrando deporte, aprendizaje y descanso, sin sobresaltos económicos.