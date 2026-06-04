Se endurecen las normas sobre la música en los gimnasios: las plataformas aumentan la vigilancia sobre el uso indebido de cuentas personales

La música es un elemento imprescindible dentro de los gimnasios de hoy en día. Clases dirigidas, salas de entrenamiento, piscinas o pistas de pádel son espacios en los que escuchamos canciones, ya sea de fondo o empleando auriculares.

Se dice que la música ayuda a mantener la motivación y forman parte de la experiencia que buscan los usuarios cuando van a un centro deportivo. Sin embargo, el sector fitness internacional se enfrenta a un importante cambio: las plataformas y entidades gestoras de derechos están reforzando los controles sobre el uso de música en establecimientos comerciales, incluyendo gimnasios.

Durante años, muchos de estos gimnasios han empleado cuentas personales de Spotify, Apple Music o Amazon Music para reproducir música en sus instalaciones.

El problema es que estas suscripciones están diseñadas en exclusiva para uso privado y doméstico, por lo que su uso en negocios incumple las condiciones establecidas por las plataformas.

Ya son cinco las comunidades que cierran los gimnasios / Sport.es

La situación está generando preocupación especialmente en mercados como Estados Unidos y Reino Unido, donde las auditorías y revisiones sobre licencias musicales se están intensificando. Varios expertos del sector advierten de que confiar en que una cuenta personal pase desapercibida ya no es seguro.

Además, el auge del fitness digital ha añadido nuevas dificultades. Las clases online, los entrenamientos retransmitidos en directo y los vídeos compartidos en redes sociales exigen permisos específicos que no quedan cubiertos en la mayoría de casos por las licencias tradicionales de los gimnasios.

Las entidades encargadas de gestionar los derechos musicales también están aprovechando nuevas tecnologías de reconocimiento y monitorización para detectar usos no autorizados.

Ante esta situación, cada vez más operadores estudian alternativas como plataformas diseñadas específicamente para negocios o bibliotecas musicales con derechos incluidos. Aún así, muchos gimnasios consideran que la música comercial es clave en la experiencia de sus clientes.