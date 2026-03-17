Endorphin Pro 5: Saucony actualiza su zapatilla más competitiva con placa de carbono mejorado y doble espuma

Saucony mueve ficha en uno de los segmentos más exigentes del mercado y presenta las nuevas Endorphin Pro 5, una zapatilla concebida para los que salen a buscar su mejor tiempo. La firma estadounidense refuerza así una de las referencias más reconocibles de su catálogo de competición con una actualización que pone el foco en tres conceptos muy concretos: ligereza, velocidad y comodidad.

La nueva Endorphin Pro 5 nace con el objetivo de ofrecer un comportamiento agresivo en carrera sin perder ese punto de control que muchos corredores reclaman cuando el ritmo sube y los kilómetros pesan. Saucony plantea este modelo como una opción de alto rendimiento para el día de la competición, aunque también lo sitúa en el radar de los entrenamientos rápidos, las series largas y las sesiones en las que se busca correr con sensaciones cercanas a la prueba.

Una de las claves del modelo está en la combinación de materiales de su mediasuela. La zapatilla incorpora espuma Super Critical PWRRUN HG, una base pensada para dar una respuesta explosiva, ligera y muy dinámica. A ese compuesto se suma una segunda capa de PWRRUN PB, que contribuye a reforzar la agilidad del conjunto y a ofrecer una pisada con mayor sensación de rebote. Sobre el papel, Saucony busca aquí una mezcla muy concreta: una zapatilla que sea rápida, pero también utilizable y eficiente cuando el corredor necesita sostener el esfuerzo durante más tiempo.

Una placa de carbono rediseñada

El otro gran punto de atención está en la placa de fibra de carbono rediseñada con ranuras, uno de los elementos que más marcan la personalidad de esta Endorphin Pro 5. La marca asegura que esta nueva geometría mejora el funcionamiento de la tecnología SPEEDROLL, favoreciendo una transición más fluida y con mayor proyección hacia delante. Traducido al asfalto: una pisada más continua, más lanzada y con esa sensación de impulso que ayuda a mantener el ritmo cuando aparece la fatiga.

En la parte inferior, Saucony apuesta por una suela de goma PWRTRAC, una solución con la que busca ofrecer tracción y durabilidad en un modelo claramente orientado a correr rápido. Es un detalle importante, porque en este tipo de zapatillas no solo cuenta la respuesta de la espuma o el efecto de la placa, también influye la seguridad de apoyo cuando toca apretar en curva, cambiar de ritmo o sostener la zancada en los últimos kilómetros.

Así son las nuevas Endorphin Pro 5 / SAUCONY

En cuanto a cifras, la Saucony Endorphin Pro 5 presenta un drop de 8 mm con perfiles de 39,5 mm en talón y 31,5 mm en antepié. El peso declarado es de 206 gramos en hombre y 178 gramos en mujer, registros competitivos para una zapatilla pensada para exprimir el rendimiento. También incorpora plantilla SRS, extraíble, ligera y con capacidad para gestionar la humedad.

La nueva propuesta de Saucony estará disponible en tallas de 41 a 48 EUR en hombre y de 35.5 a 44 EUR en mujer, con un PVP de 270 euros. Además, la marca subraya su vertiente sostenible: es un modelo vegano y contiene materiales reciclados.

Las Endorphin Pro 5 quieren seguir siendo una zapatilla de referencia en el universo de las superzapatillas, ahora con una construcción más refinada para quienes buscan una aliada seria el día que toca correr de verdad.