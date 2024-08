“Me encantaría que el trail running fuera un deporte olímpico”

Marta Martínez Abellán (Murcia, 1988) es una corredora que se ha hecho más conocida en el mundo del trail running tras su tercer puesto en la pasada Zegama-Aizkorri, aunque ya lleva unos años compitiendo en este deporte. Sin ir más lejos, el año pasado ganó el Campeonato de Europa de Skyrunning en Prokletije Skyrace (Montenegro). Desde Oviedo, ciudad donde reside, Martínez Abellán nos atiende en uno de los pocos tiempos libres que tiene entre trabajo, entrenamientos y el cuidado de su hija de cuatro años.

¿Cuándo fueron tus primeros pasos en el trail de modo más competitivo?

Empecé a correr de forma más ordenada y competitiva después de la pandemia, porque aquí en Asturias no había carreras ni nada de manera organizada y el seleccionador miraba mucho Strava. Entonces vio que una tal Marta Martínez Abellán hacia buenos segmentos por la zona de Oviedo y se puso en contacto conmigo por sí quería estar preseleccionada para correr el Campeonato de España, creo que fue en el año 2021 donde corrí mi primer campeonato. A posteriori ya empecé a entrenar con un entrenador y un nutricionista, de una manera más seria todavía.

Ahora tus resultados te han puesto en el centro de más miradas, pero ya hace años que corres....

Sí, llevo tiempo corriendo, pero en plan acompañar a mi padre a una carrera. Tenía una forma física, pero nunca focalizada en las carreras como en estos momentos. Siempre digo que soy una corredora muy joven en este deporte, aunque tengo 36 años, pero tampoco llevo muchos años dedicándome a ello de una manera exigente, con entrenamientos y con nutrición.

Después de conseguir la tercera posición en la Zegama – Aizkorri, ¿has notado más atención de los medios de comunicación?

Yo creo que eso depende de cada persona como lo interprete. Corrí la Zegama un domingo y el lunes volví a mi trabajo normal y a mi vida, y tampoco le di una importancia en plan “he quedado tercera, buff”. Eso depende un poco del contexto en que cada persona lo sitúe. Fui a Zegama, hice lo que tenía que hacer, super contenta con el resultado, pero luego llego a mi casa y tengo a mi familia, entonces no lo magnifico de esa manera. Si que las primeras semanas, a nivel de comunicación fueron bastante locas, tuve entrevistas con los medios casi todos los días, pero para mí ahí quedó, porque hay que seguir mirando hacia adelante porque el año es muy largo.

Como muchas otras corredoras tienes un trabajo que compaginas con los entrenamientos...

Sí, es complicada la organización porque tengo una niña y nosotros vivimos en Oviedo, pero somos de Murcia y mis padres no vienen continuamente, vienen a lo mejor en vacaciones, o durante una semana. Mis suegros están a una hora y media de viaje y no tienes la típica ayuda de una hora para ir a hacer unas series. Todo tiene que cuadrar, que la niña no se ponga mala y pueda ir al colegio, poder cuadrar el trabajo con el colegio...es difícil, pero al final mi vida la tengo tan interiorizada que es algo natural.

¿Te gustaría ser profesional de este deporte?

Sí, siempre digo que me gustaría al menos dos o tres años de mi vida, no desvincularme del todo de mi trabajo porque quizás por mi manera de ser tampoco sé cómo lo llevaría, pero intentar que mi trabajo mayoritario fuera el trail, sobre todo por el tema del descanso que es lo que más echo en falta. Al final entrenas y después ya tienes que ir a hacer la compra, estar con la niña...y el descanso es super importante. Me doy cuenta, según va pasando el tiempo, de que el descanso es fundamental.

Este año estás siguiendo el circuito de las Golden Trail World Series (GTWS). ¿Tienes previsto alguna otra carrera en tu calendario?

El 17 de agosto voy a Polonia, corro la última porque son cuatro carreras y haré esta. Este año, al principio se me había planteado correr las Merrell Skyrunner World Series y las GTWS, pero luego está la realidad que son los viajes y los desplazamientos que tienes que compaginar con el trabajo, no tienes días de vacaciones y, además, el cuerpo requiere un descanso. Creo que los objetivos tienen que estar bien centrados y llegar de la mejor manera posible a ellos. Este año mi calendario es super chulo, serán pocas carreras para intentar llegar lo mejor posible, sin llegar saturada, y estoy muy motivada con mi calendario. Estuve en la prueba de Japón, en China y luego en Zegama. Me queda Polonia, luego descansaré y desconectaré para volver a arrancar para intentar llegar a la final de las GTWS en octubre de la mejor forma. Ha sido un año de pocas carreras, pero con grandes objetivos.

Desde fuera, los que seguimos el trail, nos da la sensación de que cada vez las corredoras que estáis delante sois más rápidas, tanto en llano como en subidas.

La gente cada vez corre más. Con mi tiempo en Zegama (04:35:39) de esta edición estuve mirando clasificaciones de años anteriores para comparar y veo que la gente cada vez corre más, baja mejor, llanea más...yo misma de un año a otro veo mi mejoría sin tener tantísimo tiempo, pero simplemente por estar el cuerpo asimilando los entrenamientos. Si me lo he notado conmigo misma, pues las demás imagínate...

Si piensas en Marta como corredora de trail de aquí a cinco años, ¿cómo te ves?

Quiero dar algún día el paso a la larga distancia porque creo que es una modalidad que se me puede dar bien, pero quiero quemar las balas en este momento y cuando vea que ya no soy competitiva tratar de dar el paso a una distancia que sean otros ritmos para hacer carreras de más duración, donde creo que también me puedo sentir competitiva.

Ahora que se están celebrando los Juegos Olímpicos en París, ¿eres de las que te gustaría que el trail fuera olímpico?

¡Me encantaría! Creo que como a cualquier corredor me encantaría ver a este deporte en unas olimpiadas, creo que sería super chulo para cualquier aficionado poder ver el trail en los Juegos Olímpicos, aunque no lo veo tan cercano como me gustaría porque es complicado. Y que fuera como me gusta el trail, que fueran carreras por montaña. Lo veo porque me encantaría, pero no creo que sea algo cercano.