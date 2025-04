Empieza la cuenta atrás para la Marató dels Dements

Dements inicia la cuenta atrás hacia una nueva edición que promete emociones fuertes. El próximo domingo 4 de mayo, a las 19:00 h, se abrirán las inscripciones para una de las pruebas más exigentes del calendario internacional de skyrunning. Una cita que, por segundo año consecutivo —y por derecho propio tras una edición memorable en 2024— será el escenario de la gran final Skymasters del circuito internacional Merrell Skyrunner® World Series.

El evento castellonense volverá a traspasar fronteras, acogiendo a corredores de más de 30 países y consolidándose como una de las grandes citas del skyrunning mundial, mientras pone en valor la Serra d’Espadà y la Provincia de Castellón en todos los rincones del mundo.

La nueva edición de Dements se disputará los días 8 y 9 de noviembre en el Parque Natural de la Serra d’Espadà, un entorno natural tan exigente como espectacular que ha convertido a la prueba en un icono del skyrunning más técnico, salvaje y auténtico. En esta edición, se pondrán en juego un total de 1.000 dorsales: 650 para la Marató dels Dements y 350 para la Mitja d’Aín. Dos recorridos diseñados para vivir una experiencia inolvidable a orillas del Mediterráneo.

Trazados técnicos en un entorno salvaje

La Marató dels Dements propone 42 kilómetros y 3.808 metros de desnivel positivo y negativo en un recorrido que no da tregua. No basta con estar en forma: se requiere experiencia en montaña y máximo respeto por el entorno. Senderos de rodeno, frondosos bosques de alcornoques y vistas impresionantes acompañarán a los corredores en cada paso, transformando el sufrimiento en una vivencia inolvidable.

Para garantizar la seguridad, será obligatorio acreditar haber finalizado una carrera de al menos 42 kilómetros con 100 metros de desnivel acumulado por kilómetro, o haber sido finisher en alguna de las dos últimas ediciones de la Marató dels Dements.

El domingo será el turno de la Mitja d’Aín, que mantiene su esencia más pura con 22,5 kilómetros y 2.007 metros de desnivel positivo y negativo. Un recorrido técnico que atraviesa sendas abruptas, bosques de alcornoques y paisajes agrestes, donde cada zancada conecta con la historia y el espíritu salvaje de la montaña. En este caso, para inscribirse será necesario haber finalizado una carrera de características similares de al menos 21 kilómetros o haber participado en alguna de las dos ediciones anteriores.

"Convertirnos en Marató dels Dements, Official Host of the 2025 Merrell Skyrunner® World Series es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo que hay detrás de nuestra prueba y una puesta en valor plena de este territorio. Tras una ejecución sobresaliente en 2024, volvemos a ser una cita oficial internacional y referencia ante los 40 millones de corredores que forman la comunidad global del skyrunning. Queremos que Eslida y Aín vivan una auténtica fiesta del skyrunning, donde público y corredores disfruten del espectáculo en uno de los escenarios más salvajes de nuestra geografía. Queremos mostrar al mundo la grandeza de la baja montaña sin complejos y volver a situar a Castellón en la primera línea, como ya ocurrió en 2018 con el Campeonato del Mundo y más recientemente en 2024 con Dements", destacan desde la organización.

Más información e inscripciones: www.maratodelsdements.com