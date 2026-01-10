Cómo empezar a correr en 2026 sin lesiones: consejos clave para retomar el running tras las vacaciones

Comer más sano, bajar de peso y hacer ejercicio regularmente son algunos de los propósitos de año nuevo más habituales. No obstante, es importante poner metas realistas y alcanzables para evitar la frustración.

El running es uno de los mejores deportes para principiantes. Esta disciplina tiene múltiples beneficios porque mejora la salud cardiovascular y pulmonar, fortalece los músculos, reduce el estrés y libera endorfinas.

Además, salir a correr es más accesible que otras actividades físicas y facilita la creación de un hábito, preparando el cuerpo para otros deportes. Por este motivo, comenzar a correr en 2026 puede impulsar un cambio favorable en tu bienestar, físico y mental.

Cómo empezar a correr en 2026 sin lesiones

En primer lugar, es importante salir a correr poco a poco. Algunos principiantes caen en el error de hacer largas distancias desde el primer entrenamiento. Es recomendable comenzar con sesiones cortas, donde se combina correr y caminar, como el método Ca-Co.

De cualquier forma, es normal sentir ciertas molestias o agujetas en las piernas. Por este motivo, no hay que subestimar el descanso. La recuperación forma parte de la rutina, y debe añadirse al plan de entrenamiento.

La adaptación es clave y hay que evitar el sobreesfuerzo para no sufrir lesiones o fatiga mental. Es más importante la constancia que la intensidad, establece metas realistas y comienza con 2-3 sesiones a la semana.

En declaraciones a 'Cuídate Runner', el entrenador Franc Beneyto destaca la importancia del trabajo de fuerza. El profesional recomienda combinar el running con ejercicios sencillos como abdominales, sentadillas, flexiones y estiramientos.

Finalmente, no hay que tomarse el equipamiento deportivo a la ligera. No hace falta una gran inversión para salir a correr, pero es necesario contar con unas zapatillas cómodas y transpirables, que adapten bien al pie.