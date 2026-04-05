Emily Mouu, instructora de yoga, sobre cómo evitar las caderas rígidas: "Puede generar un cambio energético"

En la actualidad, un estilo de vida sedentario puede repercutir de manera negativa en nuestro día a día. Al permanecer más tiempo sentado, acumulamos tensión y estrés en algunas partes del cuerpo.

La cadera rígida limita el movimiento, provocando dolores en la zona lumbar y la espalda baja. Además, también perjudica la estabilidad y el equilibrio, aumentando el riesgo de caída y de sufrir una lesión.

En este contexto, si pasas la mayor parte del día sentado es recomendable que practiques algún estiramiento para desbloquear la espalda. Por este motivo, la instructora de yoga Emily Mouu ha compartido cinco ejercicios diseñados para liberar tensión.

Yoga al amanecer / TAIGA Campings & Resorts

Con estos estiramientos, puedes contrarrestar algunos de los efectos de estar sentado durante mucho tiempo. Es importante destacar que los movimientos mejoran la cadera a largo plazo, practicando con regularidad.

No obstante, puedes sentir alivio inmediato con esta sencilla rutina. Para hacer estos cinco estiramientos no necesitas más que una esterilla de yoga. De hecho, puedes practicar en casa sin equipamiento adicional.

"Las caderas rígidas afectan todo, desde tu capacidad de ponerte en cuclillas hasta simplemente poder recoger algo del suelo. Cuando las caderas están rígidas, aumentan la carga y provocan un uso excesivo de la columna vertebral", apunta Mouu en Instagram.

Además de tener mayor amplitud de movimiento y circulación, disminuyendo el dolor de espalda, abrir las caderas tiene más beneficios: "Puede crear un cambio energético o una liberación emocional", dice la instructora. "Liberan tensión en muchas áreas y también provocan un cambio de energía", sentencia Mouu.

La experta recomienda adaptar los estiramientos según el rango de flexibilidad del participante. Según la demostración de Mouu, puedes intentar mantener la postura entre 20 y 30 segundos, alternando la posición inicial con la final.