Emergencia médica en la Maratón de Barcelona: una ambulancia entra en el recorrido cerca de meta

El Zurich Marató de Barcelona 2026 vivió un episodio tenso en los últimos kilómetros del recorrido cuando una ambulancia tuvo que entrar en el circuito para atender una emergencia médica cerca de la zona de meta. Los servicios sanitarios intentaron crear un cordón de seguridad para poder asistir a la persona afectada, pero numerosos corredores decidieron continuar su marcha ignorando las indicaciones del personal médico.

Las imágenes, que se han difundido rápidamente en redes sociales, muestran a varios participantes atravesando la zona en la que los sanitarios trataban de intervenir. Una escena que ha generado una fuerte reacción entre aficionados al running y profesionales del sector.

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El incidente vuelve a abrir el debate sobre la educación y el comportamiento en carreras populares, donde cada vez participan más corredores. Más allá del reto deportivo o la marca personal, especialistas y organizadores recuerdan que la prioridad absoluta debe ser siempre la seguridad y el respeto hacia los demás corredores y hacia los profesionales sanitarios que trabajan para garantizar el desarrollo de la prueba.