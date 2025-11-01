Emelie Forsberg vuelve a lo grande en Mallorca tras su tercera maternidad

La ETM de Mallorca by UTMB 2025 dejó una de las historias más emocionantes del fin de semana. La sueca Emelie Forsberg, referente mundial y pareja del también corredor Kilian Jornet, regresó a una competición internacional con un meritorio tercer puesto tras su tercera maternidad, en una actuación tan sólida como inspiradora.

La victoria fue para la austriaca Isabell Speer, que completó el recorrido de 56 kilómetros en 6:02:57. No lideró la prueba hasta que en el tramo entre Fornalutx y Sóller (alrededor del kilómetro 43) adelantó a la francesa Candice Fertin-Baccon, que fue finalmente segunda con 6:06:17.

Forsberg, que cruzó la meta en 6:11:49 con la gente coreando su nombre, volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las corredoras más queridas del panorama internacional.

Emelie Forsberg, tras cruzar la meta en Port de Sóller / DAVID BOTI

"Espero que tengamos más oportunidades para venir. Esta carrera es maravillosa así que el año que viene tengo que volver", aseguraba exhausta en la meta.

Su estilo fluido, su fortaleza mental y su conexión con la montaña marcaron una jornada de trail perfecta, con cielos despejados, sol y sin rastro del temporal que el año pasado obligó a alterar el recorrido de la ETM que ganó la valenciana Rosa Lara.

La cuarta plaza fue para la noruega Mirjam Saarheim (6:29:14), mientras que la española Isabel Calero firmó una notable quinta posición con 6:33:50, completando un top 5 de altísimo nivel internacional y confirmando el buen momento del trail femenino español.

Más allá del podio, la ETM femenina vivió un ambiente espectacular en la meta del Moll Comercial de Port de Sóller, donde cientos de aficionados recibieron entre aplausos a las primeras corredoras.

Tres plazas para Chamonix en 2026

Además de la emoción deportiva, las tres primeras clasificadas —Speer, Fertin-Baccon y Forsberg— consiguieron clasificación directa para la OCC del UTMB Mont-Blanc 2026, la prestigiosa final de 50 kilómetros en Chamonix.

El podio femenino de la ETM 2025 / UTMB IBERIA

Emelie Forsberg, sin embargo, no quiso confirmar aún su presencia en el Mont-Blanc. "Planearemos la próxima temporada en unas semanas, pero no estoy segura", finalizó.

Mallorca by UTMB fue su escenario de regreso, y lo hizo con la misma serenidad y fuerza que siempre la han definido.