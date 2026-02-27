Emelie Forsberg, pareja de Kilian Jornet, buscará lo imposible en la Transvulcania: "Me encantó, pero siempre lo pasé mal"

Emelie Forsberg vuelve a la Transvulcania once años después de su último triunfo, un retorno con aroma a época dorada y, a la vez, con la carga simbólica de una atleta que ha sabido reinventarse tras ser madre en tres ocasiones.

La organización ha confirmado la presencia de la sueca, pareja de Kilian Jornet, en la próxima edición. Forsberg conquistó La Palma en los años 2013 y 2015, dominando un recorrido que se ha convertido en un clásico para muchos élites europeos de cara a empezar su temporada de trail.

"Estoy trabajando para llegar arriba y poder ponerme en la línea de salida. ¡Va a ser emocionante volver y descubrir de nuevo una carrera que me encantó, pero en la que siempre lo pasé mal!", aseguró en un post Emelie.

La Ultramaratón se disputa el sábado 9 de mayo, a partir de las 06:30 horas, y une el Faro de Fuencaliente con Los Llanos de Aridane, cruzando la crestería de la Caldera de Taburiente, exige todo: cabeza, técnica, piernas y esa capacidad de resistir cuando el cuerpo ya empieza a pedir tregua.

Se trata de un recorrido de 73 kilómetros con un total de 4.350 metros de desnivel positivo acumulado y 4.057 metros de desnivel negativo acumulado. El récord masculino de la prueba lo tiene el español Luis Alberto Herrando (2015) con un tiempo de 6 horas, 52 minutos y 39 segundos. El femenino recae en la estrella mundial, Ruth Croft (2024). La australiana paró el crono en 8 horas, 2 minutos y 49 segundos.

Han pasado más de diez años desde que Emelie se coronara por última vez en la isla (su mejor tiempo fue de 8h:13:22), un periodo en el que su figura ha trascendido resultados y cronómetros.

Convertida en referente de la conciliación entre maternidad y deporte de élite, Forsberg vuelve a uno de los escenarios más icónicos del calendario con una narrativa clara: volver a ganar donde ya lo hizo hace más de una década.

Forsberg, tercera en la ETM de Mallorca by UTMB

Además, no llega solo con nostalgia. Su tramo final de 2025 dejó señales claras de competitividad: primera en el Romsdalseggenlopet (Noruega) y tercera en Els Tres Mil de Mallorca. Dos podios que funcionan como mensaje en voz baja, pero contundente: Emelie no aterriza en Transvulcania para un paseo por los recuerdos.

Emelie cruzando la meta en tercera posición en Port de Sóller / UTMB IBERIA

Desde las instituciones locales, el retorno se celebra como un impulso estratégico y emocional. Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y delegada de Sodepal, subraya que con este regreso "la Transvulcania adidas recupera una de sus figuras diez años después, siendo una de las corredoras más importantes de la historia de la competición, lo que genera una expectación aún mayor para la prueba".

En la misma línea, Yurguen Hernández, consejero de Deportes, remarca que la presencia de Forsberg "es un ejemplo de que la carrera está recuperando el elenco de estrellas de máximo nivel" y que su salida "es un impulso de grandes dimensiones tanto para la organización, para el público y para los propios corredores".