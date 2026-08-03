Elvira Lindo (64 años): "Me gusta ir y volver andando a la radio, hago pilates y a veces voy a la sala de fitness"

Durante los últimos años, especialmente entre las figuras públicas, las preocupaciones por envejecer saludablemente han aumentado de manera considerable, lo cual nos ha permitido ver a numerosas personalidades en avanzada edad pero con un notable porte.

Tal es el caso de Elvira Lindo, la escritora y periodista española que, a sus 64 años, luce completamente en forma y repleta de energía, incluso a pesar de que no mantiene una rutina exigente y presionante.

En realidad, la oriunda de Cádiz y autora de obras como 'Manolito Gafotas' cuenta con una cotidianidad sumamente estándar pero equilibrada, haciendo pequeñas acciones sutiles pero que, al sumarse, generan un palpable beneficio.

Elvira Lindo, con el estuche conmemorativo que incluye todos los libros de Manolito Gafotas. / / Europa Press

"Me gusta levantarme tranquilamente por la mañana, dar un paseo por el Retiro, pasar por mis tiendas del barrio, salir con mi marido a tomarme algo por los restaurantes de la zona, ir y volver andando a la radio", relató Lindo.

De acuerdo con la ganadora de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de 2024, hace "pilates y a veces voy a la sala de fitness", siguiendo una recomendación bastante recomendada por los expertos para que las personas que se acercan a la tercera edad, o se encuentran en ella, se mantengan físicamente activas.

Quizá sorprende el más que positivo impacto que tan ligeras actividades pueden llegar a tener sobre el cuerpo, pero la Universidad de Harvard ya ha documentado cómo tan solo 15 minutos de caminata al día conceden beneficios significativos para la salud, incluyendo reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ayudar a controlar el peso, regular los niveles de azúcar en la sangre y mejorar el bienestar mental.

Imagen de una mujer haciendo pilates / Archivo

Dado que una personalidad como Elvira Lindo, multifacética y siempre con numerosos proyectos simultáneos, difícilmente podría encontrar un espacio aún mayor de tiempo para dedicarle al ejercicio, el hecho de integrar la actividad física en su rutina es lo que le garantiza su efectividad, pues la constancia es prácticamente permanente.

Sin embargo, por supuesto, su disciplina para acudir a la sala de fitness y hacer pilates es lo que le permite sumar los ejercicios de fuerza que terminan de completar las necesidades de su cuerpo en el día a día, pues estos también son bastante necesarios.

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Elvira Lindo, en el Club Matador de Madrid / Archivo

Como resultado, además de ser una autora de renombre que da orgullo a la población española, Elvira Lindo es un excelente ejemplo de cómo equilibrar el día a día con una rutina saludable; una hazaña crecientemente más necesaria para poder garantizar la salud de nuestro cuerpo y mente a largo plazo.