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SALUD

Elvira Lindo (63 años) y su rutina diaria de bienestar: “Me levanto sin prisas, camino hasta la radio y completo el día con pilates y gimnasio”

La escritora comparte cómo organiza sus mañanas con calma, desplazándose a pie al trabajo y combinando ejercicio suave como pilates con entrenamientos en el gimnasio para mantenerse activa

La escritora Elvira Lindo, fotografiada en el Club Matador de Madrid poco después de su entrevista con el suplemento ’Abril’

La escritora Elvira Lindo, fotografiada en el Club Matador de Madrid poco después de su entrevista con el suplemento ’Abril’ / ALBA VIGARAY

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Ni obsesionarse con llegar cada día a los 10.000 pasos ni apostar solo por la fuerza dejando de lado el cardio. Los especialistas coinciden en que el entrenamiento de fuerza es clave para mantener la masa muscular y llegar a la vejez con más autonomía, pero la resistencia sigue siendo igual de importante para la salud general.

En esta línea, la dietista Andrea Cañas Onzaín recuerda un matiz importante: “si vas 3 o 4 días al gimnasio, pero no llegas a los 5000 pasos diarios, eres una persona sedentaria”.

Así es la rutina de Elvira Lindo

Precisamente, la escritora Elvira Lindo parece haber encontrado ese equilibrio que muchos buscan: una combinación sencilla de movimiento diario y ejercicio regular que le permite mantenerse activa sin caer en extremos ni rutinas imposibles de sostener.

"Me gusta levantarme tranquilamente por la mañana, dar un paseo por el Retiro, pasar por mis tiendas del barrio, salir con mi marido (el también escritor Antonio Muñoz Molina) a tomarme algo por los restaurantes de la zona, ir y volver andando a la radio..."

Elvira Lindo.

Elvira Lindo. / Víctor Echave

La autora de la popular saga infantil Manolito Gafotas deja claro que caminar no tiene por qué ser algo “programado” en la agenda, sino que puede integrarse fácilmente en la rutina diaria. Desde ir a hacer la compra a pie, salir a desayunar solo o acompañado, hasta aparcar el coche un poco más lejos del trabajo y completar el trayecto andando.

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Pequeños gestos que, sin apenas esfuerzo, suman movimiento al día a día. Porque con apenas 15 minutos de paseo diario ya se pueden notar beneficios importantes para la salud, algo que también respalda la Universidad de Harvard.

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