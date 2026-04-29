Elsa Pataky, actriz (49 años): "Lo ideal es empezar cuanto antes una rutina de entrenamiento que puede ir variando con la edad. Yo lo hice con 18 años, pero nunca es tarde"

La constancia es una de las claves del estilo de vida de Elsa Pataky. Con 49 años a sus espaldas, la actriz está en uno de sus mejores momentos y defiende que el ejercicio no es solo una cuestión estética, sino una inversión directa en salud y bienestar a largo plazo.

Por este motivo, la intérprete española tiene claro qué debemos hacer siempre que sea posible: "Lo ideal es empezar cuanto antes una rutina de entrenamiento, pero nunca es tarde", asegura.

Pataky comenzó a entrenar con apenas 18 años y desde entonces ha mantenido una disciplina que más quisiéramos muchos de nosotros, combinando fuerza, pilates, cardio y actividades al aire libre. Su rutina semanal supera los 5 días de entrenamiento, preferentemente por las mañanas y con sesiones exigentes.

Uno de los principales pilares de su filosofía es el desarrollo de la masa muscular: "el músculo es el mejor agente antienvejecimiento", dice, alineándose con la evidencia científica que vincula la fuerza con una mejor calidad de vida en edades avanzadas.

Elsa Pataky / SKYSHOWTIME

Por este motivo, el entrenamiento de fuerza ocupa un lugar central en su planificación, con ejercicios intensos centrados sobre todo en el tren inferior, sin dejar de trabajar el tren superior.

Sin embargo, cabe decir que su rutina también ha evolucionado con el paso del tiempo. La actriz ha reducido el yoga y ha apostado más por el pilates: "antes hacía yoga, pero para las articulaciones creo que empieza a ser demasiado con la edad. Me ayuda más el pilates".

Estas declaraciones son sumamente importantes porque deja claro que el ejercicio se debe adaptar a nosotros, y no al revés. Practicar aquellas disciplinas que encajan con nuestro estado de forma para evitar lesiones.

Según especialistas en pilates, este cambio no depende tanto de la edad como del estado físico individual. El pilates, especialmente en máquinas, permite adaptar los ejercicios a cada persona, lo que lo convierte en una opción segura y eficaz para seguir activo sin sobrecargar el cuerpo.