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Elsa Pataky (49 años): "El músculo es el mejor agente antienvejecimiento. Yo hago ejercicio con mucho peso"

La actriz detalla cuál es su secreto para mantenerse en forma y mejorar su longevidad

Elsa Pataky, actriz

Elsa Pataky, actriz

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Los expertos recomiendan muchos métodos diferentes para mejorar la longevidad, pero muchos de ellos pasan por un punto en común que tiene que ver con practicar ejercicio de manera frecuente a lo largo de la semana.

En este mismo sentido, Elsa Pataky lo tiene claro: la actriz acude a varias disciplinas físicas para fortalecer todas las áreas de su cuerpo. Aunque asegura que últimamente opta más por el entrenamiento de fuerza dado que, según contaba en una reciente entrevista para TELVA, "el músculo es el mejor agente antienvejecimiento".

De hecho, Elsa Pataky comentaba que su meta al ir al gimnasio consiste en intentar darlo todo en cada sesión: "Mi reto es que cuando acabe no pueda subir las escaleras y me tiemblen las piernas. Si no te vas del gimnasio con esa sensación, es que no has hecho nada".

No obstante, la actriz también aclaraba que no siempre se encuentra con energía para hacer ejercicio, pero acude al gimnasio igualmente con tal de buscar esa gratificación que se obtiene al ser consciente de que ha conseguido superar la pereza y el cansancio del día.

Pero, ¿qué otras actividades lleva a cabo a la hora de mantenerse en forma? En este sentido, hay muchas famosas que optan por otras disciplinas como el ballet o el Yoga, pero Elsa Pataky afirma sentir mucho más apego por otra que también es increíblemente popular: el Pilates.

Tiene mucho sentido: este último método ha demostrado ser muy beneficioso para la salud de quienes lo practican. Desde mejorar el rendimiento cardiovascular de la persona hasta potenciar su resistencia, pasando por aumentar el rango de movilidad de la misma si se practica a ciertas edades.

La propia Elsa Pataky explicaba por qué ha escogido este tipo de ejercicios como sustituto del yoga: "Para las articulaciones empieza a ser demasiado con la edad. Me ayuda más el pilates porque son estiramientos más delicados y concentrados", comentaba la actriz.

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Con todo esto en mente, Elsa Pataky aclara que su secreto para mantenerse en forma es aquel que ha sido defendido por incontables expertos desde hace años: la clave para mejorar la salud física y potenciar la longevidad reside en combinar un entrenamiento de fuerza con otros de resistencia o movilidad.

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