Elsa Pataky (49 años) y el método noruego, la clave de su entrenamiento: "Subes las pulsaciones lo más alto que puedas, hasta que no puedas casi ni hablar, y así ves luego lo rápido que recuperas"

Elsa Pataky es uno de los íconos culturales de nuestro país por su trabajo como actriz y como modelo. A día de hoy, a sus 49 años de edad, sigue manteniendo un físico de escándalo, uno que también ha tenido que trabajar mucho, no solo para conseguirlo, sino para mantenerlo a esta edad.

Para ello, ha tratado de seguir durante su vida una muy buena alimentación y, por supuesto, un entrenamiento continuo que no ha dejado. Es normal que, por ello, tanta gente esté interesada en conocer su rutina. Pero recientemente añadió algo nuevo a su entrenamiento diario: el método noruego.

¿Y qué es el método noruego? Se trata de una forma de entrenar resistencia (especialmente en running, ciclismo o triatlón) que se hizo famosa por atletas de élite de Noruega como Jakob Ingebrigtsen (de ahí su nombre).

Se basa en mucho volumen de entrenamiento a intensidades controladas, con especial atención al entrenamiento por umbral de lactato. La idea principal es entrenar fuerte sin acumular demasiada fatiga, para poder repetir sesiones de calidad muchas veces a la semana.

Elsa Pataky lo ha implementado recientemente a su entrenamiento, tal y como ha revelado en el videopodcast Vibenat de Ana de Santos: "Subes las pulsaciones lo más alto que puedas, hasta que no puedas casi ni hablar, y así ves luego lo rápido que recuperas", explicó la modelo.

Ella misma comenta que cuenta con una edad biológica dos décadas inferior a su edad cronológica. Es decir, a sus 49 años, por dentro está como una joven de 30 años.

Lo que hace a diario no es nada del otro mundo y accesible para muchas personas: "Llevo a los peques al cole y luego sí que me gusta entrenar por la mañana, porque es cuando más energía tengo. Pero si no puedo, también entreno por la tarde".

Su nueva rutina de entrenamiento consiste en lo siguiente: "Entreno cinco días a la semana. Los fines de semana intento reservarlos para familia, pero entreno. Combino muchísimo el entrenamiento de fuerza con pilates. Creo que el estiramiento, como trabajar el core, que es lo que más se hace en pilates, es básico. Lo hago dos veces a la semana; y fuerza, tres. E intento también hacer cardio para la respiración cardiovascular".

Sobre el método noruego, Elsa Pataky cuenta que "consiste en cuatro minutos de hacer un ejercicio a tope y luego cuatro minutos de descanso. Y así cuatro veces". Así es como ahora entrena la actriz.