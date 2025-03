La élite mundial del trail running se dará cita en la edición más numerosa de Tenerife Bluetrail by UTMB®

Más de 3.200 participantes procedentes de 65 países, con España, Francia, e Italia encabezando la lista, seguidos por los británicos, alemanes y polacos. Del 27 al 29 de marzo toda la magia del trail running se vivirá en Tenerife Bluetrail by UTMB®. La prueba, que llega a su 14ª edición, presenta algunas novedades este 2025. La principal, el cambio de fecha de junio a marzo, pero también, la modificación del horario de la Tenerife Bluetrail 24K, que dará comienzo a las 17:30 horas por lo que parte de la prueba se realizará de noche, en un nuevo formato semi-nocturno; o el itinerario de la Tenerife Bluetrail 73K que variará su paso en el interior del Parque Nacional del Teide, en un recorrido inédito.

Otra de las grandes novedades de esta nueva edición es que se triplicará el importe destinado a premios hasta llegar a un total de 46.400 euros, convirtiéndose en uno de los eventos con mayor dotación económica de España. Además, los tres primeros clasificados de la general conseguirán acceso directo a las UTMB® World Series Final, las finales de UTMB® Mont-Blanc.

Tenerife Bluetrail by UTMB® podrá verse en directo desde cualquier parte del mundo a través de UTMB® Live, y de las cuatro emisoras oficiales del circuito: el grupo L'Equipe (Francia), Outside TV (Estados Unidos y Canadá), DAZN (Global excl. Canadá, Francia y Estados Unidos), y Shinai Sports / iQIYI sports (China), acercando la emoción de las carreras a un público global.

La élite del trail running se da cita en Tenerife Bluetrail by UTMB®

La emoción está asegurada en esta edición de la Tenerife Bluetrail by UTMB® con la presencia de muchos de los corredores de trail más destacados del mundo.

Con un UTMB® Index general de 914, y reciente ganador de Arc Of Attrition by UTMB® 2025 - Arc 50, el inglés Tom Evans será uno de los corredores que luche por llevarse la Tenerife Bluetrail 110K, categoría 100M. Junto a él estarán, entre otros, Dmitry Mityaev (909 UTMB® Index), Pablo Villa (871 UTMB® Index), y el veterano atleta Tofol Castanyer, ganador de la CCC en 2012 y segundo en la edición 2014 de UTMB® Mont-Blanc.

Ekaterina Mityaev (759 UTMB® Index), las alemanas Ida-Sophie Hegemann (728 UTMB® Index) y Marie-Luise Muhlhuber (721 UTMB® Index), y la italiana Enrica Dematteis (728 UTMB® Index) serán las principales candidatas para alzarse con el triunfo en esta misma distancia.

La categoría femenina de la prueba de 73 kilómetros, 100K, estará muy reñida, aunque la sudafricana Toni Mccann (799 UTMB® Index), ganadora de la OCC en 2023, y de la CCC en 2024, parte como favorita. No se lo pondrán fácil la corredora de Zimbabwe Emily Hanwgood (768 UTMB® Index), ni la española Rosa Lara Feliu (761 UTMB® Index), vencedora de la ETM de Mallorca by UTMB®. En categoría masculina, los nombres a destacar son los de los españoles Miguel Heras (901 UTMB® Index) y Jordi Gamito (841 UTMB® Index), y el francés Thibaut Garrivier (898 UTMB® Index).

Sin embargo, una de las pruebas que, sin duda, más interés va a despertar es la Tenerife Bluetrail 47K, que congregará a un grandísimo número de atletas de primer nivel. Roberto Delorenzi (928 UTMB® Index), Lorenzo Beltrami (898 UTMB® Index), Andreu Simón (894 UTMB® Index), tercero en esta distancia en su pasada edición, el canario Yoel de Paz (889 UTMB® Index), Artiz Egea (884 UTMB® Index), Joaquin López (880 UTMB® Index), tercero en HOKA UTMB® Mont-Blanc 2024, o Fran Anguita (852 UTMB® Index), actual ganador de la Tenerife Bluetrail 24K, serán algunos de los nombres a tener en cuenta para alzarse con el primer puesto.

En categoría femenina, todas las miradas estarán puestas en las españolas Júlia Font (763 UTMB® Index), ganadora de la Ultra Pirineu 42K en 2024, y tercera en la ETC de DACIA UTMB® Mont-Blanc 2023, Ikram Rharsalla (760 UTMB® Index), Sheila Avilés Castaño (757 UTMB® Index), Mireia Pons (731 UTMB® Index), y Marta Pérez Maroto (700 UTMB® Index).

Los canarios Cristofer Clemente (857 UTMB® Index), ganador de las 100 millas de Nice Côte d’Azur by UTMB® 2024 y las 100K de Puerto Vallarta México by UTMB® 2023, y Moana Lilly Kehres (702 UTMB® Index), tercera en la EXP de HOKA Val d’Aran by UTMB® el julio pasado, serán dos de los principales candidatos a subirse a lo más alto del podio en la Tenerife Bluetrail 24K.