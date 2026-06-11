La élite mundial se cita en Trail 100 Andorra: 3.800 corredores en los Pirineos

El trail running tiene cita en los Pirineos. El 12 de junio arranca el Trail 100 Andorra by UTMB, una de las pruebas más consolidadas del circuito UTMB World Series, y esta edición llega con uno de los carteles más potentes de su historia. Casi 3.800 corredores procedentes de decenas de países tomarán los senderos de alta montaña andorranos en una semana que convertirá Ordino en el corazón del trail europeo.

Los números hablan de una prueba que ha dejado de ser local para instalarse definitivamente en el mapa internacional. Francia lidera la representación extranjera, seguida de España, Andorra, Reino Unido y Países Bajos. La participación femenina, además, sigue creciendo y ya roza el 24% del total de inscritos, un dato que refleja una tendencia firme en toda la escena del trail de larga distancia.

Tres distancias, tres batallas abiertas

La prueba más larga, el Ultra 105K, tendrá en categoría masculina a Rod Farvard (índice UTMB 918) como uno de los principales favoritos, seguido de cerca por Thibaut Marguet (874) y Richard Lockwood (860). En femenino, Martina Valmassoi (758) y Anastasia Davydenova (728) encabezan una carrera sin una favorita clara.

El Trail 80K tiene en Julen Calvo (894) al nombre más reconocible en la salida masculina, mientras que Allison Baca (772) lidera el grupo femenino.

Pero el escaparate más explosivo del fin de semana podría ser el Trail 50K. Robert Pkemoi (920) y Maximilien Drion (902) marcan el nivel en hombres, con el español Mario Olmedo Sánchez (889) como candidato a sorprender. En mujeres, Blandine L’Hirondel (807) parte como gran favorita, y la presencia de Gemma Arenas (750) añade el punto de interés local.

También competirá Anna Ongaro, ganadora de la Salomon Ultra Pirineu 2025, que llega con el aval de su rendimiento en los Pirineos la pasada temporada.

El cofundador del UTMB llega a pie desde la Provenza

Si hay una historia que trasciende los tiempos y los índices de este Trail 100 Andorra 2026, esa es la de Michel Poletti. El cofundador del UTMB tomará la salida como parte de su proyecto UTMB Slow Path, una travesía personal que le ha llevado a conectar varios eventos de las UTMB World Series desplazándose a pie, desde la Provenza hasta los Pirineos andorranos.

A sus 71 años, Poletti reivindica una forma diferente de entender el trail: más pausada, más consciente, más ligada al territorio que atraviesa. "Se trata de tomarse el tiempo y redescubrir el valor del propio camino", ha explicado.