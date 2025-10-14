Los élite españoles en la Maratón y Media Maratón de Valencia: Mayo, Gallardo, Novales y Maayouf, a por los récords

La capital del Turia volverá a convertirse este otoño en el epicentro del atletismo español en ruta. El Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich reunirán a finales de octubre y principios de diciembre a la élite nacional, con un cartel de lujo que confirma que Valencia Ciudad del Running es, un año más, la meca de las grandes marcas.

El 26 de octubre se disputará el Medio Maratón Valencia, donde Carlos Mayo (59:39) volverá al escenario donde hizo historia. El zaragozano, récordman nacional de la distancia, llega con la ambición de volver a bajar de la hora y de probar su estado de forma antes de afrontar el maratón invernal. Frente a él estarán otros habituales de la élite española como Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez (1h00:58), Javi Guerra (1h01:21), Ibrahim Chakir (1h01:40) o Jorge Blanco (1h01:45).

A todos ellos se sumarán nombres con pasado en pista y presente en el asfalto como Adel Mechaal (1h02:30) o Fernando Carro (1h03:12), que afrontarán el medio como un test antes de su esperado debut en maratón, programado también en Valencia el 7 de diciembre. El debut de Said Mechaal, tras su brillante actuación en los 20K de París (56:34), añade otro punto de interés a una lista que refleja el gran momento del fondo español.

En la carrera femenina, la emoción está servida. La vallisoletana Carla Gallardo (1h12:41) llega en el mejor momento de su carrera y podría poner en jaque la plusmarca nacional (1h08:46) de Boulaid Kaoutar, establecida en 2024 en estas mismas calles. Enfrente tendrá a corredoras consagradas como Ester Navarrete (1h09:58), Meritxell Soler (1h10:21) o la valenciana Laura Méndez (1h11:55), que conocen bien el rápido trazado valenciano. También estarán presentes jóvenes promesas como Isabel Barreiro o María Ureña, mientras que Alicia Berzosa y Beatriz Álvarez debutarán en la distancia.

España, con un cartel de lujo para el Medio Maratón de Valencia / MV

El maratón, territorio récord

El 7 de diciembre, el asfalto valenciano volverá a escribir historia con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Los récords de España logrados en 2023 por Tariku Novales (2h05:48) y Majida Maayouf (2h21:01) estarán de nuevo en juego. Ambos regresan con hambre de más y con la sensación de que pueden superarse a sí mismos en el circuito más rápido del país.

Novales volverá a medirse con algunos de los mejores maratonianos españoles, como Ibrahim Chakir (2h07:32), Yago Rojo (2h07:47) o Dani Mateo (2h08:22), todos ellos capaces de firmar registros de nivel internacional. La presencia de Carlos Mayo, Adel Mechaal y Fernando Carro, que debutarán en la distancia, convierte la cita en una de las más esperadas del calendario nacional.

En categoría femenina, Majida Maayouf intentará revalidar su reinado frente a Ester Navarrete (2h24:40), Meritxell Soler (2h24:57) o Elena Loyo (2h28:25). El fondo español femenino atraviesa un momento de crecimiento y el maratón valenciano será una nueva oportunidad para demostrarlo.

El circuito más rápido y la mirada puesta en los récords

"Valencia vuelve a estar en la mira de los corredores españoles más importantes en la larga distancia", explica José Antonio Redolat, seleccionador de la élite nacional del Medio y Maratón Valencia. "Tenemos atletas consagrados que buscan mejorar sus marcas personales y jóvenes que debutan con ilusión. El rápido circuito de Valencia siempre ayuda a cumplir los objetivos", añade.

No es casualidad que la mayoría de las mejores marcas nacionales se hayan firmado en esta ciudad. La combinación entre un trazado plano, clima ideal y organización de primer nivel ha convertido a Valencia en sinónimo de récords. Este 2025, la historia puede volver a repetirse.