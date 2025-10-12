Elin Mon, la mujer que escala 4.000 con tacones: "Me miraban raro"

Erin Ton, una joven de 28 años natural de Colorado, se propuso un reto tan insólito como simbólico: escalar una montaña con tacones. Y lo consiguió. En septiembre de 2018 decidió arrancar su aventura más loca y subió hasta la cima del Mount Elbert, el pico más alto del estado, con sus zapatillas de tacón en lugar de las clásicas botas de montaña.

"Pensé que sería una forma divertida de celebrar haber vuelto a escalar el Elbert, pero hacerlo con tacones altos", explicó en declaraciones a The Colorado Springs Gazette. Lo que para muchos sería una locura, para Erin fue un experimento que unía humor, resistencia y una pequeña reivindicación sobre cómo se percibe a las mujeres en el deporte outdoor.

A lo largo de su ascenso, los montañistas que se cruzaban con ella no podían evitar mirarla con asombro. "No ayuda que sea rubia, soy mujer y me han dicho que parezco tener 17 o 18", comenta entre risas. Acostumbrada a las miradas de extrañeza, asegura que el reto fue también una forma de reírse de los prejuicios.

Erin empezó a practicar senderismo en 2018 y, desde entonces, ha subido varios de los llamados fourteeners —picos de más de 14.000 pies (unos 4.260 metros) de altura— que pueblan Colorado. En esta ocasión, su ascenso en tacones tenía un toque más simbólico: demostrar que la pasión por la montaña no entiende de normas.

Desde entonces, Ton no ha dejado de hacerlo y se ha vuelto viral en sus redes sociales.

"Es divertido, diferente, y sobre todo, una forma de recordarme que a veces podemos hacer cosas imposibles… aunque sea con tacones", asegura en su perfil de Instagram.