Elhousine Elazzaoui, de ir a buscar agua con sus camellos a ganar en Zegama

Por fin. Esa fue la palabra que más se repitió en la cabeza del corredor de trail running Elhousine Elazzaoui al cruzar la meta de Zegama-Aizkorri. “Durante tres años lo he intentado sin poder ganar. Esta vez, por fin, lo he conseguido. Ha sido una felicidad enorme, una emoción difícil de explicar”, cuenta con una sonrisa que todavía parece incrédula.

Elhousine no tomó el mando desde el principio. Observó, esperó, confió. “Venía de una carrera en Italia el fin de semana anterior, así que sabía que no debía salir a tope. En Zegama no se trata solo de correr rápido, tienes que hacerlo con inteligencia. Tienes que hacerlo con el corazón”.

El calor marcó una edición especialmente exigente, pero Elazzaoui no se dejó llevar por la ansiedad: “Cuando llueve, no bebo mucha agua, y eso me viene bien. Pero este año hacía muchísimo calor. Aun así, tenía confianza desde el inicio. Sabía que tenía que guardar fuerzas, pensar, correr con cabeza”.

El ataque que lo llevó hasta la victoria fue una decisión de pura intuición: “Sentí que ya no podía esperar más. Pensé: si quieres ganar Zegama, tiene que ser ahora. Este año no tenía un buen sprint, así que elegí otra estrategia”.

Elhousine Elazzaoui en la subida a la cima del Aizkorri de la maratón Zegama - Aizkorri / ©Igor Quijano

Una vez en cabeza, con rivales como Andreu Blanes pisándole los talones, mantuvo la calma. “Zegama es Zegama. Es una carrera única. Aquí no basta con ser fuerte. Aquí necesitas cabeza, experiencia, resistencia… y corazón. Para mí, es la carrera más dura del mundo”.

También es única por su ambiente, por ese calor humano que envuelve cada metro del recorrido: “Este año había muchísima gente. Me decían que era el favorito porque Kilian no estaba. Pero no me puse nervioso. Sentí que toda esa energía estaba conmigo. Hay algo tradicional, algo espiritual en Zegama que la hace diferente”.

Elhousine no olvida a Kilian Jornet, con quien compartió podio en el pasado y del que guarda respeto y afecto: “No hablé con él antes de la carrera, pero siempre me ha dado buenos consejos. Es una persona muy fuerte en la montaña y con un corazón enorme”.

Una historia marcada por la superación

Su propia historia parece escrita en otra dimensión: nació y creció en una familia nómada del desierto del Sáhara. “Vivíamos sin televisión ni teléfono. Cada día salía con los camellos a buscar agua. Nunca estaba en casa, siempre con los animales. Un día fui con mi padre a una carrera en la ciudad. No tenía dorsal ni zapatillas. Me dijeron que no podía correr… pero corrí igual”.

Ese momento marcó un antes y un después. Algunas personas empezaron a ayudarle, a enviarle calzado, a animarlo a seguir. Hoy vive en Suiza, entrena como un profesional y compite entre los mejores del mundo. “Antes no tenía entrenador, ni sabía lo que era un gel o un masaje. Hoy tengo todo. Solo necesito correr”.

Este año lo veremos en las Golden Trail World Series, compitiendo en Sierre-Zinal, ese es su próximo gran objetivo. El salto a la ultradistancia, de momento, puede esperar: “Mucha gente me pregunta si correré en Estados Unidos o si participaré en el UTMB Mont-Blanc. Pero aún no estoy preparado. Todo llegará. Paso a paso”.

Y Zegama… ¿Volverá? “Sí, por supuesto. Me encantaría correr con Kilian, llegar con él de la mano”, explica con una amplia sonrisa. La de alguien que, desde el corazón del desierto, ha aprendido que no hay sueño demasiado grande si uno corre con pasión.