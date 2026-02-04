Elena Congost, embajadora del 15.º aniversario del Oxfam Intermón Trailwalker

La atleta paralímpica Elena Congost será la embajadora del 15.º aniversario del Oxfam Intermón Trailwalker y una de las participantes destacadas de esta edición especial del reto deportivo y solidario por equipos, que tendrá lugar los próximos 18 y 19 de abril en la Vía Verde de Girona.

Congost, campeona paralímpica y referente de superación y resiliencia, impulsa la participación en una edición muy simbólica del Trailwalker, un desafío que conecta con valores muy presentes en su trayectoria deportiva y personal: el esfuerzo colectivo, la constancia y el compromiso social.

“El Trailwalker transmite solidaridad y compromiso. Es una experiencia de cohesión entre las personas que participan y, además, permite ponerse en la piel de quienes cada día deben recorrer largas distancias para conseguir algo tan básico como el acceso al agua potable”, explica la deportista.

En su papel de embajadora, Elena Congost participará con su propio equipo y vivirá el reto desde dentro. “Tengo muchas ganas de compartir este fin de semana con mi equipo y con todas las personas que forman parte del Trailwalker. Es un reto exigente, pero muy especial”, añade.

La atleta anima a sumarse a esta experiencia por equipos y recuerda que los fondos recaudados se destinan a mejorar las condiciones de vida de personas que sufren las consecuencias de la crisis climática, la sequía, la pérdida de cosechas o la falta de acceso al agua potable.

El Oxfam Intermón Trailwalker es una aventura deportiva y solidaria que se vive en equipo y con un propósito que va más allá de cruzar la meta. Cada kilómetro recorrido contribuye a llevar agua limpia a comunidades donde este recurso sigue siendo un reto diario. Además del desafío físico, cada equipo asume un compromiso solidario de recaudar 1.500 euros, implicando a su entorno en una causa común.

En esta 15.ª edición, el Oxfam Intermón Trailwalker contará con cuatro modalidades:

100 km , a completar en un máximo de 32 horas

, a completar en un máximo de 55 km , en un máximo de 16 horas

, en un máximo de 25 km , en un máximo de 8 horas

, en un máximo de 10 km, en un máximo de 4 horas

15 años caminando por un mundo sin pobreza

Quince años después de la primera edición, el Oxfam Intermón Trailwalker se ha consolidado como una de las principales citas deportivas solidarias por equipos del país. Desde sus inicios, más de 35.000 personas han participado en el reto, recorriendo miles de kilómetros y recaudando más de 8,5 millones de euros.

Gracias a este esfuerzo colectivo, Oxfam Intermón ha podido mejorar el acceso al agua potable y las condiciones de vida de 4,5 millones de personas en comunidades especialmente vulnerables.

Colaboración con 72 Kilos

Con motivo del 15.º aniversario, el ilustrador y artista visual Óscar Alonso, conocido como 72 Kilos, ha creado la imagen oficial de esta edición. Su obra, vinculada al deporte, la constancia y el bienestar emocional, refuerza el mensaje de superación y cuidado que define el espíritu del Trailwalker.