TRAIL
Cómo elegir tu primera carrera de trail: guía esencial para principiantes
Descubre cómo elegir tu primera carrera de trail y acertar con la distancia, el desnivel y el terreno. Consulta consejos de entrenamiento, material y pruebas ideales para principiantes
¿Te llama la atención correr por la montaña pero no sabes por dónde empezar? Elegir tu primera carrera de trail puede ser un reto, pero también una puerta a un mundo de sensaciones nuevas. Si vienes del asfalto, prepárate para una experiencia muy diferente: naturaleza, desniveles, terrenos técnicos... y mucha satisfacción. Esta guía te ayudará a encontrar la prueba ideal según tu nivel, prepararte con seguridad y disfrutar desde el primer kilómetro.
Antes de inscribirte en tu primer trail, tómate un momento para analizar tu forma física y experiencia previa. ¿Corres habitualmente en asfalto? Perfecto, tienes una base. Pero ten claro que el trail running exige otras habilidades: adaptación a terrenos irregulares, gestión del esfuerzo en subidas y bajadas, y resistencia mental ante imprevistos como lluvia o barro.
Si nunca has corrido en montaña, empieza por una carrera corta y sencilla. Entre 8 y 15 km y con un desnivel inferior a 400 metros positivos es ideal. Evita pruebas técnicas o con tramos expuestos.
Escoge la distancia adecuada
Las carreras por montaña se dividen por distancia y desnivel acumulado. Aquí una orientación general:
- Carreras cortas (5-15 km): Ideales para debutar en el trail. Te permiten conocer el ambiente y sentir el terreno sin agotarte.
- Carreras medias (15-30 km): Para quienes ya han probado la montaña y buscan un reto mayor.
- Ultras (más de 42 km): No recomendables como primera experiencia. Requieren una base sólida y experiencia previa
Si ya corres 10 km en asfalto, puedes debutar en trail con una carrera de entre 10 y 12 km. Olvídate del ritmo por kilómetro: en montaña, el desnivel y el tipo de terreno marcan el paso.
Estudia el terreno y el desnivel
Una gran diferencia con el asfalto es el tipo de superficie. En trail puedes encontrarte con roca, barro, raíces, agua, pendientes muy pronunciadas y bajadas técnicas. Por eso es clave saber en qué terreno competirás.
- Desnivel acumulado: Elige pruebas con menos de 400 m+ si es tu primer trail.
- Terreno técnico vs. sencillo: Busca rutas que discurran por pistas anchas, senderos sin mucha roca o vegetación densa
Lee la descripción oficial y busca reseñas o vídeos de la carrera. Te ayudará a saber si es apropiada para principiantes.
Valora la localización y el clima
Elige una carrera que te resulte cómoda en términos logísticos. Ir a una prueba a dos horas de casa puede suponer un extra de nervios, especialmente si tienes que madrugar o dormir fuera.
- Entorno: Las carreras de costa o bosque suelen ser más suaves. Las de alta montaña implican más desnivel y tramos exigentes.
- Clima: Revisa la previsión y el historial meteorológico de la zona. Asegúrate de llevar buen calzado, cortavientos y material obligatorio si lo exige la organización.
Si puedes entrenar en el recorrido o reconocer parte del trazado antes de la carrera, mucho mejor. Y si lo haces, ve despacio, incluso alternando caminar y correr.
Elige una carrera con buen ambiente
El factor humano es clave. Una organización profesional y un ambiente acogedor pueden marcar la diferencia. Las grandes carreras ofrecen más servicios y ambiente, pero también más presión. Las más pequeñas pueden ser ideales para empezar sin agobios.
Busca valoraciones de corredores que ya hayan participado. Foros, redes sociales o webs especializadas pueden darte pistas clave.
Prepárate con cabeza
Una vez elegida la carrera, toca entrenar con lógica.
- Entrena en montaña: Introduce sesiones en senderos, caminos, cuestas. Acostumbra tu cuerpo a lo que te encontrarás el día D.
- Trabaja la fuerza: El core, los tobillos y las piernas son clave en trail. Dedica al menos una sesión semanal a fortalecer.
- Prueba tu material: Zapatillas, calcetines, mochila... nada debe ser nuevo el día de la carrera.
