Este ejercicio de yoga fortalecerá el cuello y mejorará el dolor cervical

El yoga continúa ganando adeptos gracias a sus beneficios tanto para el cuerpo como para la mente. Entre las numerosas posturas que forman parte de esta disciplina, una de las más sencillas y recomendadas para principiantes es la conocida como postura del gato, un ejercicio que ayuda a mejorar la movilidad de la espalda y aliviar tensiones acumuladas.

Esta asana, denominada marjaryasana en sánscrito, se caracteriza por un movimiento suave y controlado en el que la persona arquea la espalda mientras dirige la barbilla hacia el pecho. Aunque su ejecución es simple, los expertos destacan que puede aportar importantes beneficios para quienes pasan muchas horas sentados, sufren estrés o experimentan molestias en la zona cervical.

Uno de sus principales efectos es el aumento de la flexibilidad de la columna vertebral y del cuello. Además, contribuye a estirar y fortalecer la musculatura de la espalda, los hombros y la zona cervical, favoreciendo una mejor postura corporal en el día a día.

Postura del gato en yoga / 5

La postura del gato también puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea y reducir la sensación de rigidez provocada por largas jornadas de trabajo o por mantener posturas inadecuadas durante mucho tiempo. Por ello, suele incluirse como ejercicio de calentamiento antes de realizar rutinas más exigentes de yoga o actividad física.

Otro de los aspectos más valorados es su capacidad para promover la relajación. Al combinar el movimiento con una respiración controlada, esta postura favorece la liberación de tensión muscular y puede contribuir a disminuir la sensación de estrés y ansiedad.

Para realizarla correctamente, basta con colocarse a cuatro patas sobre una esterilla, alineando las manos con los hombros y las rodillas con las caderas. Desde esa posición, se arquea lentamente la espalda hacia arriba mientras se exhala y se lleva la barbilla hacia el pecho. Tras mantener unos segundos la postura, se regresa de forma controlada a la posición inicial y se repite el movimiento varias veces.

Aunque se trata de un ejercicio accesible para la mayoría de personas, los especialistas recomiendan que quienes padezcan lesiones importantes en la espalda, el cuello, los hombros o las rodillas consulten previamente con un profesional sanitario o un instructor especializado.