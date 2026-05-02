Hacer ejercicio está bien, pero esto es lo que de verdad necesitas para tonificar los brazos

Hacer pesas puede parecer la opción más directa y clara a la hora de tonificar los brazos. Y ciertamente no es una elección incorrecta, pero sí incompleta. Al fin y al cabo, para tener unos brazos verdaderamente tonificados hacen falta otras cosas.

Así conseguirás los brazos tonificados que buscas

Al pensar en la tonificación de los brazos, la primera preocupación que surge es la de la pérdida de firmeza y elasticidad, algo que se concentra sobre todo en la parte interna. Esto es lo que comúnmente ha pasado a conocerse como 'alas de murciélago'.

A partir de los 30 años, la masa muscular empieza a perderse poco a poco, pero con el paso del tiempo el proceso se acelera cada vez más. Es por ello que realizar entrenamientos de fuerza se hace imperativo si se quieren mantener unos buenos brazos.

Entre los mejores ejercicios que se pueden encontrar con la tonificación en mente, se encuentran flexiones de tríceps, fondos y planchas con extensión de brazo. Y si se tienen pesas, curl de bíceps y press francés, pues permiten trabajar todos los músculos del brazo.

Las alas de murciélago son la flacidez y el descolgamiento de la piel en la cara interna de los brazos / MED Medicina Estética

Dicho esto, en efecto los ejercicios por sí solos no nos darán todo lo que buscamos al intentar mantener la firmeza de nuestros brazos. También es clave llevar una dieta equilibrada en la que sobre todo podamos encontrar proteínas, y en la que haya menos acumulación de azúcar y grasas.

Asimismo, la hidratación es también muy importante. Mantener una buena hidratación en nuestro cuerpo hace que la elasticidad de la piel mejore considerablemente, lo que ayuda a combatir el fenómeno de las 'alas de murciélago'.

Y lo que sobre todo es la clave en todo esto: constancia al trabajar en los brazos. El resultado no será inminente, pero si ejercicios, alimentación e hidratación se llevan adecuadamente día a día, a medio plazo el impacto será obvio.

Así que ya sabes, si estabas entrenando tus brazos pero no acababas de obtener los resultados que buscabas, eso seguramente se deba a que te faltaba compensar, por otro lado. La clave es simple: ejercicio, alimentación e hidratación. Si falla una, no hay resultados.