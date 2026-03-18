El ejercicio de bajo impacto que fortalece tu cuerpo y mejora el equilibro en solo 10 minutos

Es habitual que muchas personas señalen la falta de tiempo como su principal obstáculo para hacer ejercicio físico. Después de un día de trabajo y compromisos sociales, salir a correr o ir al gimnasio puede resultar una tarea complicada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a las personas adultas, entre 18 y 64 años, realizar al menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada semanalmente. Es decir, poco más de 20 minutos al día para reducir el riesgo de enfermedades y combatir el sedentarismo.

Para conseguir este objetivo, muchos especialistas recomiendan ejercicios que requieran poco tiempo y que pueden adaptarse a la vida cotidiana. En la actualidad, una de las actividades de moda es el entrenamiento con mini trampolín.

Este ejercicio de bajo impacto es una forma divertida de fortalecer tu cuerpo, mejorar el equilibrio y tonificar los músculos. Además, no hay necesidad de salir de casa si dispones del equipamiento necesario.

Una sesión de jumping fitness / FREEPIK.

Según una investigación publicada en la revista Fisiología Aplicada, la estimulación biomecánica que se genera al saltar es superior que al correr. De hecho, el rebote del trampolín absorbe el impacto y protege las articulaciones.

Por lo tanto, el mini trampolín es una disciplina que reduce el riesgo de fatiga y lesión en rodillas y tobillos, entre otros. El médico cardiólogo Jorge Franchella destacó a Infobae que el trampolín es un ejercicio aeróbico con múltiples beneficios para la salud.

"El saltar en un trampolín, cuando se hace de manera regular y con la intensidad adecuada, es un ejercicio aeróbico que ayuda a mantener el estado físico y promueve un estilo de vida saludable. Es similar a caminar o andar en bicicleta, pero con la ventaja de ser de bajo impacto sobre las articulaciones", aseguró el experto.

En otro estudio, la NASA descubrió 10 minutos rápidos haciendo rebote en trampolín eran hasta un 68% más efectivos que 30 minutos de trote. Los resultados también mostraron que el consumo de oxígeno al saltar era "a veces más del doble de eficiente que al correr en cinta".