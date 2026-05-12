El ejercicio ideal para mayores de 60 años: la marcha nórdica combina cardio y fuerza

La marcha nórdica es una actividad física completa y accesible para cualquier persona, sin importar la edad. En los últimos años, este deporte de resistencia se ha popularizado como una forma de realizar ejercicio al aire libre.

Esta técnica consiste en caminar con la ayuda de bastones, similares a los que se utilizan para esquiar. De hecho, esta disciplina tiene su origen en los años 1930, cuando los esquiadores de fondo comenzaron a entrenar con sus bastones en verano y otoño.

Durante cada entrenamiento, la caminata nórdica implica movimientos de brazos y piernas de manera coordinada. Este cambio convierte a la marcha nórdica en un ejercicio más completo que salir a caminar de forma convencional.

En este sentido, la práctica del nordic walking podría disminuir varias de las patologías que aparecen en la tercera edad. Al utilizar los bastones, este tipo de caminata tiene un bajo impacto articular.

La Fundación Walkim regala Marcha Nórdica a los sanitarios / .

Por este motivo, la marcha nórdica es adecuada para personas con molestias en rodillas y caderas. Además, mejora la postura, la estabilidad y el equilibrio, obligando a mover todo el cuerpo de forma coordinada.

En la marca nórdica no solo se mueven las piernas y los brazos. Cada paso requiere del movimiento de glúteos, isquios y cuádriceps. Asimismo, los bastones implican a hombros, tríceos, dorsales y el antebrazo.

Una de las grandes ventajas de la marcha nórdica es hacer ejercicio físico en un entorno natural. Practicar deporte al aire libre permite disfrutar del paisaje, ayudando a reducir la tensión y la ansiedad.

Este deporte mejora el estado de ánimo general, no requiere de material específico ni instalaciones especiales. Por último, se puede ejercer en grupo, proporcionando una plataforma para fomentar las relaciones sociales, el sentido de pertenencia y el apoyo mutuo.