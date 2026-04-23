El ejercicio que deberías hacer cada día después de los 60 para ganar fuerza sin pesas

Cuando cumples 60 años, tu cuerpo empieza a notarlo en aspectos como la pérdida de masa muscular. Y aunque en algunos casos se mantiene por estética, es mucho más importante hacerlo por salud. Perder masa muscular, junto con el deterioro del equilibrio, aumenta significativamente el riesgo de caídas y lesiones.

Sin embargo, no pienses que tienes que recurrir a rutinas complejas o a entrenamientos especialmente intensos para combatir estos efectos porque muchos expertos han planteado una estrategia mucho más simple y efectiva.

La elevación de talones, esencial en personas mayores de 60 años

Uno de los ejercicios más eficaces y accesibles para personas mayores es la elevación de talones, un movimiento aparentemente sencillo que puede hacerse en casa y que ofrece grandes beneficios con apenas practicarlo unos minutos al día.

Este ejercicio se centra en fortalecer los músculos de la pantorrilla, fundamentales para caminar, mantener la estabilidad y reaccionar ante posibles desequilibrios. Además, mejora la coordinación y refuerza los tobillos, reduciendo el riesgo de torceduras y caídas.

¿Por qué duelen los talones? / Sport.es

Su principal ventaja es que se adapta a cualquier nivel físico. Puede hacerse de pie, apoyándose en una pared o una silla para tener mayor seguridad e incluso sentado en caso de personas con movilidad reducida.

El movimiento consiste en elevar lentamente los talones hasta quedarnos de puntillas, mantener la posición unos segundos y descender de forma controlada (nada de una caída abrupta).

Los expertos recomiendan hacer entre dos y tres series de 10 a 15 repeticiones al día. Con el tiempo, se podría aumentar la intensidad añadiendo peso o haciendo el ejercicio sobre un escalón para poder ampliar el rango de movimiento.

Y más allá de los beneficios inmediatos que notarás, la elevación de talones actúa como una herramienta preventiva para conservar tu independencia física y mejorar la calidad de vida.