El ejercicio que ayuda a corregir la postura de la espalda y puedes incorporar a tu rutina en apenas unos minutos

El fortalecimiento de la espalda y los hombros, dos zonas fundamentales para mantener una buena postura, pasa por incorporar ejercicios que trabajen de forma conjunta la estabilidad y la fuerza.

Estos movimientos ayudan a sostener mejor la columna vertebral, reducen la tensión acumulada por pasar muchas horas sentado y favorecen una mayor movilidad en las actividades del día a día.

El mejor ejercicio para corregir la postura de la espalda

Además, realizar este tipo de ejercicios de manera regular no solo contribuye a prevenir molestias y lesiones, sino que también mejora el equilibrio corporal y la capacidad de afrontar esfuerzos cotidianos con mayor seguridad.

Por ello, los especialistas suelen recomendar incluir rutinas específicas que activen la musculatura de la parte superior del cuerpo y refuercen la función de soporte que desempeñan la espalda y los hombros.

Dolor de espalda / SPORT

Las elevaciones laterales son uno de los ejercicios más utilizados para fortalecer la parte superior del cuerpo, especialmente la musculatura de los hombros.

Aunque suelen asociarse principalmente con el desarrollo del deltoides lateral, este movimiento también implica la participación de otros grupos musculares que ayudan a estabilizar la articulación y mejorar la ejecución.

Dependiendo de la técnica empleada y del ángulo de trabajo, las elevaciones laterales pueden activar diferentes zonas del hombro y la espalda. Entre los músculos que intervienen destacan el deltoides medio, el trapecio medio e inferior y el infraespinoso, este último clave para la estabilidad del manguito rotador.

Las elevaciones laterales son uno de los ejercicios más utilizados para desarrollar el deltoides lateral, la porción del hombro que aporta una mayor sensación de amplitud en la parte superior del cuerpo.

De hecho, una investigación reciente concluyó que tanto la versión con mancuernas como la realizada en polea ofrecen resultados muy similares en términos de hipertrofia, por lo que la elección puede depender principalmente de las preferencias de cada persona y de los recursos disponibles en el gimnasio.