El "efecto Málaga" fulmina el IRONMAN 70.3: 'sold out' en cuatro días para la cita más esperada

El IRONMAN 70.3 Málaga ha colgado el cartel de "Sold Out" en apenas cuatro días desde que se abrieron las inscripciones para la prueba.

La cita, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre de 2026, ha dejado a miles de triatletas con las ganas, confirmando que la capital de la Costa del Sol era la pieza que faltaba en el puzzle de la franquicia.

En la línea de salida nos encontraremos con una auténtica Torre de Babel. Cerca de 3.000 atletas procedentes de más de 70 países se darán cita para nadar, pedalear y correr por las calles malagueñas.

Aunque España lidera la participación con un tercio de los dorsales, la proyección exterior es abrumadora: más de 750 triatletas llegarán desde el Reino Unido e Irlanda, mientras que delegaciones de más de 100 deportistas aterrizarán desde Francia, Alemania y los Países Bajos.

Málaga entra en el "Olimpo" del triatlón español

La elección de Málaga como sede ofrece un clima mediterráneo templado ideal para las fechas de octubre, una logística de primer nivel y un recorrido que promete ser espectacular.

Noticias relacionadas

Málaga era la última de las cuatro grandes novedades anunciadas por IRONMAN para 2026 junto a Alghero, Leipzig y Vitoria-Gasteiz. ¿El denominador común? Todas han agotado sus inscripciones. Pero ninguna lo ha hecho con la voracidad y rapidez de la cita malagueña.