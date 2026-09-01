TRAIL
El ecuatoriano Joaquín López explica su UTMB más rápido: "Valoro más este quinto puesto que mi podio"
El corredor de FUGA terminó quinto en 19:06:48, pero asegura que valora este resultado incluso más que su tercer puesto anterior.
Joaquín López salió del UTMB 2026 con un quinto puesto en 19:06:48 y con la sensación de haber dado un paso más importante que el propio resultado. El ecuatoriano asegura que valora incluso más esta actuación que su anterior tercer puesto porque, por primera vez, decidió correr desde el principio con la mentalidad de pertenecer al grupo de favoritos.
"Creo que valoro más este quinto puesto que mi tercer puesto", explicó. En 2024 acabó segundo tras Vincent Bouillard y Baptiste Chassagne con un tiempo de 20:26:22 y fue progresando mientras otros corredores abandonaban. Esta vez quiso comprobar qué ocurría si dejaba de esperar desde atrás. "Fue la primera vez que realmente fui a por ello. Quería ver qué se sentía corriendo delante". Llegó a ocupar la tercera posición durante buena parte de la carrera y terminó pagando el esfuerzo, pero considera que ese cambio de actitud puede marcar un antes y un después.
López también cree que las condiciones favorecieron una edición excepcionalmente rápida. "Fue el mejor tiempo que he tenido aquí. Estuvimos en camiseta prácticamente toda la carrera, sin viento, estaba seco y el agarre era perfecto". A eso se sumó la enorme profundidad del grupo perseguidor, donde compartió kilómetros con corredores como Caleb Olson, Zach Miller o Drew Holmen. "Éramos como siete perseguidores ayudándonos unos a otros. Se podía sentir que éramos como un equipo".
Durante años, López reconoce haber sentido cierta distancia cuando corría junto a las grandes figuras del trail. "Pensaba: 'Este tío sabe lo que hace, tiene mucha más experiencia que yo'". Para cambiarlo ha trabajado con una psicóloga deportiva y con ejercicios de visualización. En este UTMB, esa barrera desapareció: "Sentí que pertenecía allí. Me sentí uno más. No era un outsider pensando qué hacía allí".
Después de Courmayeur llegó uno de los momentos decisivos. Su mujer, María, le avisó de que Baptiste Chassagne estaba cerca y le pidió que fuera a por él. López lo alcanzó en Bertone y recibió una frase que encendió todavía más la carrera: "De todos los que podían estar aquí, me alegra que seas tú. Vamos a por Ben". El ecuatoriano respondió atacando con fuerza, aunque admite que probablemente se excedió.
Un tramo posterior de asfalto cambió el escenario. López vive de nuevo en Ecuador y apenas había entrenado ese tipo de terreno. "Me mató muscularmente. Ahí pensé: se acabó la caza, ahora tengo que aguantar esta posición como pueda". A partir de ahí dejó de perseguir y empezó a defenderse de quienes venían por detrás.
"Seguir compitiendo, pase lo que pase"
Cuando Caleb Olson terminó superándolo y llegó su peor momento, apareció el lema preparado con su equipo: "Seguir compitiendo, pase lo que pase". López recuerda que no se permitió asumir que simplemente no era su día. "Quizá no me movía rápido, pero estaba luchando muchísimo. Estoy orgulloso de mí por eso".
También destacó el trabajo de su equipo de asistencia, liderado por María. Incluso ensayan en casa las entradas y salidas de los avituallamientos para reducir al máximo las pérdidas de tiempo. En Courmayeur calcula que estuvo detenido alrededor de 1:13, entrando aproximadamente octavo y saliendo cuarto. "Ella sabe dónde poner absolutamente todo. Nosotros simplemente ejecutamos".
López identifica además con claridad sus fortalezas. Su pasado en adventure racing le ayuda especialmente durante la noche, mientras que vivir en Quito, a unos 2.800 metros, le favorece en los grandes tramos de altura. "Mi sección es desde Courmayeur hacia el Grand Col Ferret". En cambio, admite que los primeros 30-35 kilómetros rápidos hasta Les Contamines son de los que más le cuestan.
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