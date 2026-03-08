La dura confesión de Clàudia Tremps en la Transgrancanaria: "Casi 12 horas sin poder comer y mi estómago se quedó como una piedra"

La edición femenina de la prueba reina de The North Face Transgrancanaria dejó una vencedora incontestable, Henriette Albon, pero también una historia de resistencia que explica mejor que cualquier crono la dureza real del trail de larga distancia. La noruega, sin patrocinador oficial, encadenó su segundo triunfo consecutivo en la isla con un tiempo de 15:16:33.

Durante buena parte de la carrera, el nombre propio fue el de Claudia Tremps. La catalana, del On Team, salió con ambición desde Tenoya y planteó una carrera agresiva desde los primeros kilómetros. Su apuesta fue valiente y durante muchos tramos le permitió correr por delante del resto. Sin embargo, un problema físico decisivo acabaron cambiando por completo el escenario.

Según explicó la corredora de Ogassa en sus redes sociales, el punto de inflexión llegó tras pasar Fontanales, en el km 40. "Mi estómago se hinchó y se quedó como una piedra", relató Tremps después de cruzar la meta. La catalana detalló que, aunque al principio creyó que podía controlar la situación, todo empeoró a partir de Tejeda. Estuvo casi 12 horas sin poder ingerir prácticamente nada, más allá de algo de kéfir en los avituallamientos.

Esa crisis condicionó por completo su carrera. Y aun así, no la sacó de competición. Tremps siguió adelante en una situación límite, apretando los dientes cuando lo más razonable, incluso lo más sencillo, era parar. De hecho, ella misma definió esta Transgrancanaria como probablemente la carrera en la que más ha sufrido, no tanto por el tiempo final como por el castigo constante de un estómago bloqueado durante buena parte del recorrido.

Tremps y su ejercicio de resiliencia

Mientras tanto, la prueba seguía reordenándose en cabeza. Tremps fue alcanzada primero en Fontanales por Katarzyna Dombrowska, también del On Team. Más tarde, en El Hornillo, apareció la figura de Henriette Albon, que enlazó con la catalana y dejó un trío cabecero con la atleta polaca al mando y con una renta de seis minutos. Por detrás, corredoras como Robyn Cassidy, Mélanie Delasoie o Stephanie Case seguían vivas en la pelea por el podio.

El gran momento estratégico fue en Tejeda, en el km 80,5. Dombrowska, que hasta entonces lideraba la prueba, apareció con una herida visible en la pierna derecha y esa incidencia terminó provocando su abandono antes de alcanzar la Degollada del Dinero. Ahí cambió todo. Albon se puso en cabeza, encontró un impulso extra al verse líder y abrió una ventaja que con el paso de los kilómetros llegó a rondar los 20 minutos.

Tremps y Dombrowska, en el momento del abandono de la polaca / David Delfour

Por detrás, Tremps seguía librando otra batalla. En Roque Nublo ya había recuperado la segunda plaza provisional, acercándose a lo que podía haber sido su sexto podio consecutivo en Gran Canaria. En Ayagaures, la catalana sufrió de nuevo, bajó el ritmo e incluso dejó ver alguna lágrima. Fue entonces cuando Mélanie Delasoie consiguió superarla.

Tremps logró rehacerse, volvió a conectar con Delasoie a falta de unos cuatro kilómetros y, después de todo lo vivido, tomó una decisión poco habitual en una atleta tan competitiva. Le propuso entrar juntas en meta. "Me dijo que si quería tirar yo, que no pasaba nada, pero sinceramente sentí que tocaba compartir ese final", explicó.

Claudia y Melanie entrando juntas en meta / CARLOS DÍAZ

Henriette Albon volvió a reinar en Transgrancanaria, confirmando su dominio en una de las carreras más exigentes del calendario. Claudia Tremps y Mélanie Delasoie corriendo en paralelo hacia meta, compartiendo el segundo puesto en 16:49:20.

En la categoría masculina, Jonathan Albon cruzó la línea de llegada en Parque Sur en 12:58:08, consumando el triunfo que se le resistió el año pasado cuando fue segundo. Namberger, en su debut en Gran Canaria, fue segundo a solo cinco minutos, y Wade repitió el tercer puesto de su edición anterior.

Borja Fernández fue el mejor español con 13:34:08, mientras que Estanislao Rivero se convirtió en el mejor residente canario en 17ª posición.