El drytooling debuta en España con un campeonato histórico en Getafe

La escalada española suma una nueva disciplina a su calendario. El próximo 9 de noviembre, el rocódromo Indoorwall Getafe (Madrid) acogerá el primer Campeonato de España de Drytooling, una cita que marca un antes y un después para este deporte híbrido entre la escalada y el alpinismo. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) estrena así una competición inédita que promete espectáculo, técnica y emoción.

El drytooling nació como una forma de entrenamiento para los alpinistas durante los meses sin hielo, pero ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina con identidad propia. Los escaladores utilizan piolets y crampones para progresar sobre muros y presas artificiales, buscando movimientos precisos, potentes y creativos. Cada bloque exige una combinación extrema de fuerza, equilibrio y control. Verlo en directo es una experiencia tan intensa como única.

Hasta ahora, España contaba con una selección activa en pruebas internacionales, pero sin un campeonato nacional que sirviera de base competitiva. El evento de Getafe viene a llenar ese vacío. La cita contará con rondas clasificatorias y finales para las categorías Sub17 y Absoluta, y un máximo de 60 plazas disponibles. Los mejores especialistas del país se enfrentarán en un formato ágil y visual, diseñado para acercar esta modalidad al gran público.

Desde la FEDME destacan el valor estratégico de este estreno: impulsar nuevas formas de escalada deportiva y detectar talento joven para el futuro de la selección nacional. Además, el campeonato servirá para visibilizar una práctica que combina lo mejor del alpinismo clásico con la innovación de los rocódromos modernos.

El Campeonato de España de Drytooling 2025 no solo coronará a sus primeros campeones, sino que abrirá una puerta a una nueva era para la escalada en nuestro país.