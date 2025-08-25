El dramático final de la alpinista rusa atrapada 13 días en el pico más letal de Asia Central

La montaña más alta de Kirguistán, el temido pico Pobeda (7.439 metros), se ha cobrado una nueva víctima. La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna, de 47 años, ha permanecido atrapada desde el pasado 12 de agosto tras romperse una pierna en el descenso de la cima. Después de 13 días de intentos infructuosos, las autoridades del país centroasiático confirmaron la suspensión definitiva de las operaciones de rescate debido a las extremas condiciones meteorológicas.

El portavoz del Ministerio de Situaciones de Emergencia, Adil Chargynoy, reconoció que el empeoramiento del tiempo hacía imposible cualquier nuevo intento: "Las temperaturas rondan los 30 grados bajo cero por la noche, con ráfagas de viento y tormentas de nieve".

La última opción pasaba por un rescate en helicóptero, pero Kirguistán no dispone de aeronaves preparadas para operar a esas altitudes. El alpinista Dmitry Greko lo resumió con crudeza: "Sabemos dónde está, pero es imposible acceder a ella".

La alpinista Natalia Nagovitsyna, en el documental 'To stay with Khan Tengri' / DOC

La comunidad de montañeros ya da por hecho lo peor. "Todos los escaladores y expertos coinciden en que lamentablemente ya no está viva", señaló una fuente oficial citada por TASS. La dureza de la montaña, con su fama de ser uno de los sietemiles más peligrosos del planeta, ha vuelto a mostrarse implacable.

Una vida marcada por la tragedia

El nombre de Natalia Nagovitsyna ya estaba asociado al sufrimiento en alta montaña. En 2021, perdió a su marido, Mikhail Nagovitsyn, en el Khan Tengri (7.010 metros), otro coloso de la cordillera de Tian Shan. Mikhail sufrió un derrame cerebral durante la expedición y Natalia fue testigo de su muerte en plena ascensión.

Aquel episodio quedó recogido en el documental "To stay with Khan Tengri", dirigido por Dmitry Sinitsyn, donde se mostró a Natalia depositando una placa en memoria de su esposo en la montaña que les unió y les separó para siempre.

La decisión de suspender el operativo ha provocado consternación entre la comunidad alpinista. Muchos recuerdan a Natalia como una mujer apasionada por la montaña, marcada por la pérdida de su marido pero capaz de seguir escalando pese a la tragedia.