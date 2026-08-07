Dr. Faus: "Si volviera a nacer, volvería a hacerlo con mi discapacidad"

Dr. Faus (Icod de los Vinos, Tenerife, 1991) aprendió pronto que un límite físico no tiene por qué convertirse en el una limitación total. Médico de familia, nadador de alto rendimiento, divulgador y fundador de Atletas Sin Fronteras, Faustino Afonso ha hecho de su displasia bilateral de cadera una oportunidad para crecer en todos los sentidos, algo que puede parecer irónico pero que, sin embargo, le ha salvado la vida. Su historia habla de dolor, deporte e inclusión, pero, sobre todo, del poder transformador de una persona que, en el momento justo, sustituye un "no" por un "sí".

P. Naciste con una displasia bilateral de cadera. ¿Cuándo empezaste a discutir ese límite en lugar de aceptarlo?

R. El punto de inflexión llegó cuando era muy pequeño y entendí que no podía practicar deporte con mis amigos. Quise jugar al fútbol, al baloncesto y hacer karate, pero mi madre siempre recibió la misma respuesta: no. Entonces pasé de saber que tenía una discapacidad a sentirme discapacitado, definido por ella. Fue una etapa muy oscura. Hubo que poner cartas en el asunto porque, de no haberlo hecho, quizá hoy no estaría aquí.

P. Dices que la discapacidad es un impedimento para tu pierna, pero no para tu voluntad. ¿Hay días en los que cuesta sostener esa idea?

R. Claro. Vivo con dolor crónico en ambas caderas y hay días en los que girarme en la cama o salir a pasear resulta insoportable. Pero mi discapacidad me ha dado más de lo que me ha quitado. La clave ha sido mantenerla como una limitación concreta, no convertirla en toda mi identidad. Todos tenemos dificultades; el peligro está en definirnos únicamente a través de ellas.

P. Eres médico, deportista, divulgador y fundador de Atletas Sin Fronteras. ¿Qué faceta te define mejor?

R. El conjunto. La discapacidad forma parte de mí, aunque yo no sea «la discapacidad». Gracias a las dificultades he desarrollado capacidades que quizá no tendría de otro modo. No porque sea especial, sino porque tuve la oportunidad de enfrentarme a ellas y porque hubo personas que creyeron en mí. Muchas otras no reciben esa oportunidad: quedan encerradas bajo la idea de que son menos válidas. Si volviera a nacer, volvería a hacerlo con mi discapacidad.

P. Existe un debate sobre cómo nombrarla. ¿Qué opinas de expresiones como «diversidad funcional» o «capacidades diferentes»?

R. Me gusta la palabra discapacidad. Durante años se utilizó «minusvalía», que situaba a la persona por debajo; después se intentó ocultar la discapacidad para no ofender. Ambos extremos son peligrosos: uno desprecia y el otro es condescendiente. Mi cadera me duele, eso no es una capacidad diferente. La inclusión consiste en ver más allá de la discapacidad sin esconderla. Es una parte de la persona, no la persona entera.

P. Como médico vinculado al deporte, ¿qué error ves en quienes se apuntan a retos exigentes sin preparación?

R. Querer pasar de cero a cien. El deporte es una herramienta poderosísima y a mí me salvó la vida, pero debe practicarse con criterio. Incluso una carrera popular, una media maratón o una maratón requieren entrenamiento progresivo y, cuando corresponda, un chequeo médico. El deporte da vida, pero también hay que saber prescribirlo.

P. Fuiste el primer médico en España en participar en una operación utilizando un exoesqueleto. ¿Qué sentiste?

R. Fue el mayor efecto «guau» de mi vida. No era cumplir un sueño, porque un sueño es algo que consideras posible; para mí operar era imposible. No aguanto mucho tiempo de pie sin dolor y temblores, algo incompatible con la precisión de un quirófano. De repente estaba de pie, pero con la sensación de estar sentado. Fue como entrar en un universo paralelo.

Todo surgió gracias a personas de Fundación ONCE que se negaron a aceptar mi «es obvio que no puedo». Buscaron alternativas hasta encontrar un exoesqueleto japonés. Una vez más, alguien respondió «¿cómo que no?» y abrió una puerta que yo ni siquiera contemplaba.

P. Antes de todo eso, hubo otra persona decisiva: Víctor, tu sensei de kenpo.

R. Sí. Con trece o catorce años pesaba alrededor de 120 kilos, tenía graves problemas de salud y apenas podía moverme. En un gimnasio de barrio me quedaba mirando las clases de kenpo a través de una pantalla. Un recepcionista me animó a probar y el sensei, Víctor, bajó personalmente a buscarme.

Yo le dije que no podía subir las escaleras. Él respondió: «Se sube como se pueda». Las subí a gatas. Aquella fue la primera vez que alguien sustituyó todos los «no vales» por un «sí puedes». Ese gesto cambió mi vida: recuperé mi salud, llegué a ser campeón de España de natación y competí en Europeos y Mundiales. Por eso fundé Atletas Sin Fronteras: la inclusión no debería depender de tener suerte y encontrarte con tu Víctor.

P. Ahora te planteas grandes travesías en aguas abiertas. ¿Cuál es tu verdadero sueño?

R. Cruzar a nado de La Gomera a Tenerife y convertirme en la primera persona con discapacidad en completar esos aproximadamente cuarenta kilómetros. Antes hay otros retos y mucha preparación. Soy consciente de los riesgos: he sufrido hipotermia, la picadura de una carabela portuguesa y he acabado alguna vez en el hospital. Pero en el agua me siento plenamente yo. En tierra camino peor que la mayoría; en el agua siento que estoy entre los mejores. El deporte ayuda a encontrar ese punto fuerte que todos tenemos.

P. ¿Qué prejuicio sobre el deporte adaptado te gustaría desmontar?

R. La condescendencia. Parece el deporte de «los pobrecitos» y se llama paralímpico a cualquier deportista con discapacidad. No es así: paralímpico es quien ha competido en unos Juegos Paralímpicos; el resto somos deportistas, igual que cualquier otra persona.

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Sobreproteger, exagerar los elogios o hablar con miedo a ofender también puede ser discriminatorio, porque parte de la idea de que somos menos. Una persona con discapacidad debe ser tratada como una igual. Todos necesitamos ayuda en algún momento; somos animales sociales. Algunos necesitamos más apoyo para movernos, ver o comprender determinadas cosas, pero todos poseemos capacidades y todos tenemos algo que aportar.