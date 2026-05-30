Dotsie Bausch, medallista de plata olímpica en ciclismo: "Haciendo estos ejercicios con una silla, puedes perder grasa abdominal"

La grasa abdominal puede ser un agente clave para la salud. La obesidad abdominal es una condición que afecta al 32% de los hombres y al 40% de las mujeres, según un estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España.

Este factor aumenta los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y gota. Por lo tanto, reducir la grasa abdominal es importante para el bienestar del organismo.

En este sentido, es común pensar que los abdominales son los mejores ejercicios para disminuir la grasa acumulada en esta zona. Sin embargo, hay una alternativa que activa los músculos estabilizadores profundos y te ayuda a conseguir un vientre plano.

Hablamos de los ejercicios en silla, una de las actividades más accesibles para hacer en casa. La página especializada 'Eat This, Not That', ha compartido una serie de cinco ejercicios en silla publicados por Dotsie Bausch, medallista de plata olímpica en ciclismo y directora ejecutiva de Switch4Good.

Test de la silla ejemplo / .

"Cuando te sientas en una silla estable y mueves tu cuerpo en el espacio (en lugar de en una máquina), activas de forma más natural los músculos estabilizadores del tronco", explica la atleta.

Según Bausch, "las máquinas tienden a guiar tu movimiento, lo que significa que se encargan de gran parte del equilibrio. En cambio, el ejercicio en silla exige que los músculos abdominales profundos, los oblicuos, la zona lumbar e incluso las caderas se activen para mantener la estabilidad y el apoyo".

Por este motivo, la especialista señala que la grasa abdominal se reduce de manera más eficaz y aumenta el gasto metabólico. "Al combinar estos ejercicios con una dieta antiinflamatoria y sin lácteos, se crea el entorno perfecto para la pérdida de grasa abdominal: menor hinchazón, digestión más eficiente, mejor equilibrio hormonal y mejor función metabólica".

Finalmente, la deportista recomienda una rutina de cinco ejercicios que incluye: elevación de rodillas sentado, giros en bicicleta sentado, reclinación en silla, extensiones de piernas sentado con soporte para el tronco y rotaciones del torso sentado.