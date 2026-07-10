Dorian Yates, leyenda del culturismo: "Lo que yo hice personalmente, y lo que recomiendo, es tomarse una semana de descanso después de seis semanas de entrenamiento intenso"

Dorian Yates (Inglaterra, 1962) es una leyenda del culturismo. El atleta británico fue seis veces ganador de Mr. Olympia, de manera consecutiva, desde 1992 hasta 1997. Conocido como 'The Shadow', fue uno de los deportistas que revolucionó el entrenamiento culturista, como Lee Haney.

La carrera profesional de Yates se terminó debido a la acumulación de lesiones. El culturista sufrió un desgarro de bíceps y de tríceps a solo tres semanas de su última participación en Mr. Olympia, que terminó ganando.

Mancuernas en un gimnasio / SPORT.es

En total, el británico cuenta con un récord profesional de 15 victorias y 2 segundos puestos. En este contexto, la leyenda del culturismo aplica su propia experiencia para recomendar a sus seguidores cómo entrenar.

Según Yates, reducir la intensidad de las sesiones cada seis semanas permite que el cuerpo se recupere adecuadamente. "Creo que es buena idea variar la intensidad de los entrenamientos", explica en una conversación con Andrew Huberman en Instagram.

"Lo que yo hice personalmente, y lo que recomiendo, es tomarse una semana de descanso después de seis semanas de entrenamiento intenso y brutal. Sería una semana de descarga en la que podrías descansar (sobre todo si has llegado a un estancamiento) o reducir la intensidad de tu entrenamiento", detalla el culturista.

Para el campeón de Mr. Olympia, es "prácticamente imposible, entrenar con mi nivel de intensidad todo el año sin ningún tipo de descanso... ¡Pasará factura a tu sistema nervioso central!".

Cuando tenía un gimnasio, Yates recomendaba a sus alumnos tomar una semana de descanso si estaban estancados en el progreso. Al volver, los chicos le explicaban que se sentían más fuertes:

"Has dejado que tu cuerpo descanse y se recupere, así que eso te sirva de lección", sentencia el profesional. Finalmente, Yates termina la publicación destacando que "el descanso y la recuperación son esenciales para el crecimiento".