Dorian Yates, leyenda del culturismo: "Nadie entrenaba más duro que yo, nadie estaba haciendo lo que yo estaba haciendo, y eso para mí, era la diferencia clave para ser un campeón"

Dorian Yates ha quedado enmarcado en el mundo del culturismo como una de las mayores leyendas en la historia del sector. No es para menos: estamos hablando de alguien que logró ganar el título de Mr. Olympia durante seis años de forma consecutiva (de 1992 a 1997).

Pero, ¿cuál es la clave de su éxito? ¿Qué hizo exactamente para convertirse en uno de los mejores culturistas del mundo? Esas son las dos preguntas que el propio Dorian Yates ha querido abordar en una de sus recientes publicaciones de Instagram.

Dorian Yates, sobre el culturismo actual / Pinterest

¿Talento o disciplina? Dorian Yates lo tiene claro

Para empezar, Yates hace alusión al típico conflicto existente entre genética y disciplina. El culturista asegura que nunca contó con mucho potencial en el primer apartado en comparación a sus competidores, por lo que tuvo que hacer mucho hincapié en el segundo.

¨Si mis rivales con mejor genética hubieran entrenado de manera tan intensa y dura como lo hacía yo, no hubiera tenido ninguna oportunidad contra ellos¨, comentaba el culturista para aclarar poco después que el concepto de talento es algo que está muy sobrevalorado en este tipo de competiciones.

¨Creo que el talento es algo que está sobrevalorado. Es cierto que necesitas una buena genética para poder competir, pero en mi opinión lo que más pesa es la ética de trabajo que tengas. Eso es lo que diferencia los ganadores de los perdedores¨, apuntaba Yates.

En este sentido, el culturista volvía a insistir en la importancia del entrenamiento que mantuvo durante años para llegar a ser de los mejores del mundo: ¨Sabía a ciencia cierta que nadie estaba entrenando tan duro como yo. Nadie estaba haciendo lo que yo hacía y, en mi opinión, eso supuso una gran diferencia¨.

De hecho, uno de los apodos que Yates se labró en las competiciones donde participó fue ¨The Shadow¨, dado que siempre aparecía a las mismas en un gran estado de forma sin haber hecho alardes de ello previamente, mostrando cómo su mentalidad ganadora era crucial incluso antes de los torneos.

Dorian Yates / SPORT.es

Y es que, con el paso de los años, esta no ha hecho más que evolucionar a nuevos horizontes. Hoy en día prima otros entrenamientos más enfocados a mejorar la longevidad y no tanto al culturismo. Algo que resulta fruto de su nueva filosofía de ¨no destruir¨ más su cuerpo.

Un paso que no todos los culturistas logran dar después de retirarse del entorno competitivo, sobre todo, si han basado una gran parte de su identidad en llevar su cuerpo hasta extremos a los que no todo el mundo puede llegar.

Por tanto y a modo de conclusión, se podría decir que el éxito de Dorian Yates se desprende de la disciplina que ha mantenido siempre a la hora de entrenar, así como su constancia y el hecho de perpetrar una mirada realista sobre el mundo del culturismo.