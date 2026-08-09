Dorian Yates, leyenda culturismo: "A mis 60 años, sigo haciendo entrenamiento con pesas porque es la base. También hago sauna, baños de agua fría, ciclismo, senderismo, HIIT, yoga y más"

Dorian Yates (Sutton Coldfield, Inglaterra, 1962) es exculturista y ganador de seis Mr. Olympia de forma consecutiva. El atleta británico, popularmente conocido como 'The Shadow', conquistó la competición reina del culturismo desde 1992 hasta 1997.

De hecho, Yates se ha convertido en una leyenda del culturismo por su influencia en el entrenamiento de esta disciplina. A tres semanas de su última participación en Mr. Olympia, el culturista sufrió un desgarro de bíceps y tríceps. No obstante, terminó ganando el campeonato.

En su carrera, el culturista inglés cuenta con un récord profesional de 15 victorias y 2 segundos puestos. Con esta trayectoria, Yates comparte su experiencia en redes sociales, tanto de sus días de competidor como su rutina de entrenamiento con 64 años.

Dorian Yates, leyenda del culturismo, sobre el Mr. Olympia / Twitter

Recientemente, el exculturista ha compartido una publicación en Instagram con "algunas de las cosas que hago para mantenerme en forma a mis 60". A través de un carrusel de imágenes, Yates muestra alguna de sus actividades favoritas en la vida cotidiana.

Según el británico, la genética siempre le ha acompañado en este proceso: "Siempre he sido bastante delgado por naturaleza, incluso en mi adolescencia, siempre tuve abdominales. Incluso cuando pesaba más de 136 kilogramos, mis abdominales seguían siendo visibles".

Diferentes tipos de mancuernas / .

Aunque se mantiene en forma, Yates se ha alejado del entrenamiento de culturista para enfocarse en alargar su calidad de vida. "Obviamente, mis objetivos ahora no están orientados al culturismo, sino a la longevidad y a asegurarme de poder seguir haciendo las cosas que me gustan dentro de 20 años", reconoce el inglés.

De cualquier manera, el entrenamiento de fuerza sigue siendo indispensable para la salud y longevidad del exculturista: "Todavía hago algo de entrenamiento con pesas porque creo que la base de cualquier enfoque de salud a medida que envejeces es, en mi opinión, el entrenamiento con pesas"

No obstante, ahora ha añadido más variedad de actividades físicas. En este sentido, Dorian Yates compagina las pesas con ejercicios de alta intensidad y entrenamientos que mejoran la flexibilidad y la movilidad. Además, realiza sesiones en entornos naturales que le ayudan a obtener un bienestar físico y mental: "Sauna, baños de agua fría, ciclismo, senderismo, HIIT, yoga y más".

En cualquiera de sus modalidades, el hexacampeón de Mister Olympia afirma que "el ejercicio de una forma u otra siempre será parte de mi vida". Actualmente, el atleta de 64 años cuenta con más de 2 millones de Instagram.