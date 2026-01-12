Otro caso de dopaje sacude a Kenia: suspenden a todo un campeón del maratón de Nueva York

La semana arrancó con otra vergonzosa noticia en el mundo del atletismo: Albert Korir (31 años), ganador del Maratón de Nueva York en 2021, ha sido suspendido provisionalmente por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) tras un resultado adverso por EPO CERA. El organismo lo comunicó este lunes sin ofrecer más detalles, a la espera de que el procedimiento avance y se conozca el desenlace del caso. De momento, la clave está en ese matiz jurídico-deportivo que a menudo se pierde entre titulares: provisional no significa firme, pero sí coloca el foco y la lupa donde más duele.

Duele porque Korir no era un “actor secundario”. Era, por currículo y por regularidad, uno de los especialistas más fiables en los recorridos con personalidad, esos que rompen piernas y exigen cabeza. Nueva York y Boston no perdonan: puentes, cambios de ritmo, subidas, bajadas, viento y una batalla táctica que no aparece en los circuitos completamente llanos.

En la Gran Manzana, Korir había construido una marca personal de consistencia: cinco podios (ganador en 2021; segundo en 2019 y 2023, además de segundo hace un par de meses; tercero en 2024 y 2025).

En Boston, otra prueba de selección natural, fue 4º (2023), 5º (2024) y 6º (2022). Su mejor registro, 2h06:57 en Nueva York, no lo colocaba en la cúspide de los cronos kenianos, pero sí en ese escalón competitivo que gana majors cuando el día es duro.

Más de 100 atletas de Kenia sancionados

El caso también vuelve a iluminar una estadística incómoda: 143 atletas kenianos han sido suspendidos en firme por dopaje o por incumplimientos antidopaje. En una lista con muchos nombres de segundo nivel, Korir destaca por palmarés y visibilidad. Su calendario, además, era casi quirúrgico: dos maratones al año, últimamente Boston en primavera y Nueva York en noviembre, aunque antes también firmó un 2º puesto en Barcelona (2016) y victorias en Viena (2017), Ottawa y Houston (2019).

¿Y por qué suena tanto la sustancia? La EPO CERA (eritropoyetina de tercera generación) fue desarrollada por Roche como fármaco para enfermos crónicos del riñón y aumenta los glóbulos rojos con menos aplicaciones que la EPO “clásica”. Se asocia a la oleada de 2008, cuando el deporte vivió un verano especialmente oscuro. Que reaparezca ahora tiene algo de inquietante: no siempre el dopaje va por delante con “lo último”; a veces, simplemente cambia de escondite.

Y queda la lectura económica, tan real como incómoda. Ganar Nueva York vale 100.000 dólares, una cifra que en Kenia puede ser directamente un salvavidas en un país donde el salario medio apenas supera los 400 dólares mensuales. No explica nada por sí sola, pero sí contextualiza el marco: cuando la recompensa es enorme y el escaparate global, cada positivo no solo castiga a un atleta; erosiona la confianza en un deporte que vende épica, resistencia… y verdad.