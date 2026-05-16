Dónde ver la Zegama Aizkorri 2026 en directo: TV, canal y horarios

Este domingo 17 de mayo, la Zegama-Aizkorri celebra su 25ª edición y lo hace con una retransmisión televisiva a la altura de la ocasión. La maratón de montaña vasca se podrá seguir en directo desde España y desde cualquier punto del mundo, con cobertura en varios idiomas y plataformas.

La carrera arranca a las 9:00 horas desde la plaza de Zegama. A esa misma hora, los corredores de la categoría popular toman también la salida junto a la élite, lo que convierte los primeros kilómetros en un espectáculo visual difícil de igualar. Los primeros hombres de élite suelen llegar a meta en torno a las 12:30-13:00 horas, y las primeras mujeres aproximadamente media hora después.

El viernes 15 de mayo, a las 16:00 horas, arranca también el Kilómetro Vertical, prueba previa con 250 participantes que sube desde Zegama hasta la cima del Iraule a 1.520 metros. Una primera toma de contacto con la sierra antes del plato fuerte del domingo.

Y a las 10:30 horas del domingo, media hora antes que la maratón, el Junior Trail dará la salida a los 100 participantes de la prueba juvenil, con 10,4 kilómetros y 1.016 metros de desnivel por las faldas del Aizkorri.

Dónde ver Zegama Aizkorri en directo, online y por TV

En España, la opción más accesible es Teledeporte, el canal de TVE de acceso gratuito que retransmitirá la carrera en castellano con cobertura íntegra del recorrido. Es la opción recomendada para quien quiera seguir la carrera sin necesidad de suscripciones.

En euskera, ETB1 —la televisión pública vasca— ofrecerá también la retransmisión completa, con especial atención al ambiente local y los corredores vascos. Para los aficionados que prefieren el formato internacional, Eurosport emitirá la prueba dentro de su programación deportiva.

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A nivel internacional, la Zegama-Aizkorri 2026 llegará a través de las plataformas digitales de las Golden Trail World Series y de la red de canales de Warner Bros. Discovery: HBO Max, Eurosport, discovery+ y TNT Sports ofrecerán la retransmisión para sus respectivos mercados.