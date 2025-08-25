Dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2025 en directo: horarios y streaming de la gran cita del trail

El UTMB Mont-Blanc 2025 ya está aquí. La gran cita mundial del trail y el ultratrail convierte durante una semana (del 25 al 31 de agosto) a Chamonix en el epicentro del deporte de montaña. Miles de corredores y aficionados de todo el planeta siguen cada detalle de un evento que trasciende lo competitivo para convertirse en una auténtica fiesta del running. La gran pregunta de estos días es clara: ¿dónde ver el UTMB Mont-Blanc 2025 en directo y gratis, con todos los horarios y opciones de streaming?

La primera referencia imprescindible es UTMB Live, la plataforma oficial del evento. Desde allí se ofrece el streaming en directo de las principales carreras, con comentarios en varios idiomas y una cobertura que incluye clasificaciones actualizadas, tiempos parciales y seguimiento GPS de cada corredor. Además, el sistema de chat permite vivir la carrera de una forma participativa, compartiendo impresiones en tiempo real con la comunidad. Una opción gratuita, completa y pensada para quienes no quieren perderse nada de lo que ocurra en los senderos del Mont-Blanc.

Otra alternativa es Outside TV, que en 2025 repite como gran socio de retransmisión del circuito UTMB World Series. A través de su web y de sus aplicaciones para iOS, Android, Roku, Amazon Fire TV o Android TV, ofrece el streaming en directo y gratis de las pruebas. Una ventaja adicional es que todas las retransmisiones quedan disponibles en formato de repetición, ideal para quienes no puedan conectarse durante la madrugada europea o deseen revivir los momentos más intensos del UTMB Mont-Blanc 2025.

Los horarios de las carreras de la UTMB 2025 son siempre un dato clave. Desde la OCC y la CCC hasta la prueba reina del UTMB, cada salida atrae la atención de miles de aficionados. El viernes y sábado concentran la mayor expectación con la salida de la carrera principal desde Chamonix, donde se dan cita los mejores ultrafondistas del mundo. Seguir esas imágenes en directo, con el arco abarrotado de público y la tensión en los rostros de los corredores, se ha convertido en un ritual para la comunidad trail.

Además de las plataformas oficiales, el propio canal de YouTube del UTMB y sus redes sociales suelen publicar resúmenes, entrevistas y clips con los momentos más destacados de la competición. No sustituyen al streaming completo, pero son una ventana perfecta para quienes buscan una visión rápida y accesible.

En definitiva, las opciones para seguir el UTMB Mont-Blanc 2025 en directo, con horarios claros, streaming de calidad y opciones gratis, son múltiples y accesibles para todos los aficionados.