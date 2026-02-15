Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RUNNING

Dónde ver la Mitja Marató de Barcelona 2026 en directo por TV y online

A qué hora empieza la Mitja de Barcelona, canal y televisión para seguir la carrera en directo y en vivo

Imagen de la Mitja Marató de Barcelona

Imagen de la Mitja Marató de Barcelona / FACEBOOK

David Boti

David Boti

Barcelona

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks 2026 se disputa hoy domingo 15 de febrero y te contamos cómo seguirla y dónde ver la Mitja de Barcelona por televisión, en directo y online.

Barcelona vuelve a vestirse de corto para una de sus grandes citas populares: la media maratón, 21,097 kilómetros que combinan velocidad, patrimonio y mar. La prueba, consolidada como una de las más atractivas del calendario europeo, reúne a miles de corredores de élite y populares que buscan marca personal en un circuito diseñado para volar

Como en ediciones anteriores, la cadena local betevé volverá a ser el medio encargado de retransmitirla. La cadena local barcelonesa emitirá un programa especial de casi cinco horas bajo el lema «Del primero al último». La retransmisión comenzará a las 08:15 h con los preparativos y se prolongará hasta las 13:05 h, cuando llegue el último corredor.

La prueba también se podrá seguir de forma online en su página web y en su canal oficial de YouTube, según ha confirmado la organización en sus canales oficiales. Además, la señal también estará disponible en La Xarxa+ y en Movistar+ (dial 166), mientras que la web oficial de la carrera facilitará el seguimiento en tiempo real mediante su app, con tiempos y parciales de los corredores kilómetro a kilómetro.

