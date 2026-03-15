Dónde ver la Marató de Barcelona 2026 hoy en directo por TV y online

La Marató de Barcelona 2026 se disputa hoy domingo 15 de marzo y te contamos cómo seguirla y dónde ver la carrera por televisión, en directo y online.

Barcelona vuelve a vestirse de corto para su gran cita 'running' del año: la Zurich Marató, 42 kilómetros que combinan velocidad, patrimonio y mar. El inicio de la prueba está previsto para las 08:30 horas (CET).

La prueba, consolidada como una de las más atractivas del calendario europeo, reúne a más de 30.000 corredores entre élite y populares que buscan marca personal en un nuevo circuito diseñado para volar.

Dónde ver la Marató de Barcelona 2026 por TV y en directo

Como en ediciones anteriores, TV3 volverá a ser el medio encargado de retransmitirla. La cadena local barcelonesa emitirá un programa especial desde las 08:15 horas (CET).

La narración combina voces expertas como Arcadi Alibés y Ruth Gumbau, quienes han acompañado en ediciones pasadas.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Marató de Barcelona con el mejor resumen y las declaraciones de los protagonistas.