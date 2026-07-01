Dónde ver la Val d'Aran by UTMB en directo y online: horarios de emisión de las carreras

La Val d'Aran acoge hasta el 5 de julio la sexta edición del HOKA Val d'Aran by UTMB, el mayor evento de trail running de España, con más de 7.500 corredores de 91 países. La gran novedad de esta edición es el estreno de la TDL, Termières dera Libertat ("Fronteras de libertad" en aranés), una nueva distancia de 75 kilómetros y 5.100 metros de desnivel positivo, categoría 100K, con salida en Bossòst y llegada en Vielha. El miércoles 1 de julio será su primera carrera.

Al debut de la TDL se suman los recorridos ya consolidados: la VDA de 163 km, la CDH de 110 km, la PDA de 55 km, la EXP de 32 km, la SKY y SKY Promesas de 18 km, y la Vielha 10K. Ocho pruebas que convierten la Val d'Aran en capital mundial del trail durante cinco días.

La salida de la Hoka Val d'Aran / UTMB

Dónde ver las carreras de la Val d'Aran by UTMB en directo, online y por TV

La retransmisión llegará a todo el mundo a través de UTMB Live, con más de 40 profesionales sobre el terreno para poder seguir los momentos más destacados, entrevistas y actualizaciones en tiempo real a través de los canales de YouTube y las redes sociales de HOKA Val d’Aran by UTMB.

La emisión internacional estará disponible a través de algunos de los principales operadores deportivos del mundo, entre ellos DAZN, con cobertura global; Eurovision Sport en Europa; SPORTDIGITAL en Alemania, Austria y Suiza; StarTimes en África Subsahariana; L'Équipe en Francia, que ofrecerá la retransmisión por quinto año consecutivo; FloSports en Estados Unidos; e iQIYI Sports, Tencent Video y RunYeah en China.

Horarios de emisión de las carreras de Val d'Aran by UTMB

Jueves 2 de julio : de 8:45 a 13:30 CEST (50K).

: de 8:45 a 13:30 CEST (50K). Viernes 3 de julio : de 13:20 a 21:00 CEST (100K + 100M de inicio)

: de 13:20 a 21:00 CEST (100K + 100M de inicio) Sábado 4 de julio: de 9:00 a, aproximadamente, 18:00/19:00 CEST (hasta la llegada de la tercera mujer en la 100M).

A nivel nacional y regional, la cobertura también podrá seguirse a través de TV3–Esport3, en Catalunya y en catalán, y habrá resúmenes en RTVA / Canal Sur para Andalucía, ampliando el alcance de una cita que continúa consolidándose como uno de los grandes referentes del trail running internacional.

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en este evento desde Vielha con las crónicas y reacciones de los protagonistas.