Dónde ver las carreras del Mundial de Trail de Canfranc 2025 en directo y online

El Mundial de Trail Running 2025 convierte a Canfranc en el epicentro mundial de la montaña. Durante varios días, los Pirineos oscenses acogen a la élite internacional de la disciplina con un programa competitivo que abarca cinco pruebas oficiales: las cuatro carreras principales del campeonato y la Classic Sub 20, dirigida a las nuevas generaciones.

Una de las grandes novedades para esta edición será la amplia cobertura en directo de todas las pruebas. El canal oficial de YouTube WMTRC2025 – Canfranc Pirineos ofrecerá el streaming íntegro de las carreras, permitiendo a los aficionados de todo el mundo seguir minuto a minuto el desarrollo del campeonato desde cualquier dispositivo.

La producción contará con un equipo de comentaristas de primer nivel. La periodista Ana Samuelsson, con amplia experiencia en el ámbito deportivo, aportará la visión informativa y contextual de cada jornada. A su lado estará Jaime González, conocido locutor especializado en montaña y pruebas de resistencia, encargado de trasladar la emoción de cada instante. El trío se completa con Pablo Villalobos, exatleta profesional y uno de los mayores conocedores del trail en España.

Además del canal del WMTRC2025, también se podrá seguir de forma online a través del canal de World Athletics.

Dónde ver por TV el Mundial de Trail en Canfranc

En España, también se podrá seguir por televisión gracias a la cobertura que realizará Aragón TV, que posee los derechos televisivos de la prueba.

La retransmisión busca dar un salto de calidad respecto a anteriores campeonatos, con realización dinámica, imágenes aéreas, entrevistas y la posibilidad de acercar al espectador tanto la lucha por las medallas como el ambiente único de Canfranc, una localidad volcada en la organización de un evento histórico.

Para los seguidores del trail, el streaming supone la oportunidad de vivir en tiempo real una cita que reúne a las mejores selecciones del planeta y que marcará un antes y un después en la proyección internacional de Canfranc. Una ocasión única para sentir la dureza de los Pirineos y la épica del Mundial desde casa, con una narración pensada para transmitir toda la intensidad del campeonato.