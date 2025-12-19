Este domingo vuelve la Cursa Pare Noel de Barcelona

La II edición de la Carrera de Papá Noel de Barcelona volverá a teñir de rojo y blanco con los trajes de los participantes (salteado con el verde y blanco de los trajes de los elfos que lucen los menores de 12 años) los alrededores del Parc del Fòrum de Barcelona el 21 de diciembre.

La prueba de 5 kilómetros comenzará a las 10:30 h en la zona del anfiteatro del Parc del Fòrum con la llegada del mismísimo Papá Noel y los 3.300 participantes, que disfrutarán del recorrido urbano dando comienzo a la Navidad de una forma deportiva y familiar.

De cada una de las inscripciones 1 € irá destinado al proyecto “PRIMERA INFANCIA” de Cruz Roja, un proyecto que integra un conjunto de actuaciones dirigidas a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad social para que, padres, madres y/o abuelos que están criando y educando a niños/as de 0 a 6 años, puedan responder a sus necesidades.

Los dorsales se pueden recoger en la Feria del Corredor, situada en la escola Grèvol de Barcelona, durante el viernes 19 de 16:30 a 19 h y el sábado 20, de 11 a 19 h. Además, quien lo desee podrá realizar una donación de juguetes nuevos, en el stand dispuesto por Cruz Roja, y también de material escolar, gracias a la Fundación Trinijove.

OTRAS ACTIVIDADES EN META

Una vez finalizada la Carrera los participantes podrán pasar por el photocall donde estará el mismísimo Papá Noel para recoger las cartas y posar en las fotos. En el camión escenario habrá una sesión de Baile Fitness, gracias a los monitores de NRG, y la posterior entrega de premios a los ganadores de las distintas categorías.