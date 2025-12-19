Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este domingo vuelve la Cursa Pare Noel de Barcelona

El domingo 21 de diciembre se celebrará una nueva edición de la carrera más navideña, familiar y divertida de Barcelona con los últimos dorsales a la venta y con récord de participación.

3.300 “Papás y Mamás” Noel y Elfos (niñas y niños) completarán el recorrido urbano con salida y meta en el Parc del Fòrum

II Cursa Pare Noel

Juan Manuel Rodríguez Cifre

La II edición de la Carrera de Papá Noel de Barcelona volverá a teñir de rojo y blanco con los trajes de los participantes (salteado con el verde y blanco de los trajes de los elfos que lucen los menores de 12 años) los alrededores del Parc del Fòrum de Barcelona el 21 de diciembre.

La prueba de 5 kilómetros comenzará a las 10:30 h en la zona del anfiteatro del Parc del Fòrum con la llegada del mismísimo Papá Noel y los 3.300 participantes, que disfrutarán del recorrido urbano dando comienzo a la Navidad de una forma deportiva y familiar.

De cada una de las inscripciones 1 € irá destinado al proyecto “PRIMERA INFANCIA” de Cruz Roja, un proyecto que integra un conjunto de actuaciones dirigidas a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad social para que, padres, madres y/o abuelos que están criando y educando a niños/as de 0 a 6 años, puedan responder a sus necesidades.

Los dorsales se pueden recoger en la Feria del Corredor, situada en la escola Grèvol de Barcelona, durante el viernes 19 de 16:30 a 19 h y el sábado 20, de 11 a 19 h. Además, quien lo desee podrá realizar una donación de juguetes nuevos, en el stand dispuesto por Cruz Roja, y también de material escolar, gracias a la Fundación Trinijove.

OTRAS ACTIVIDADES EN META

Una vez finalizada la Carrera los participantes podrán pasar por el photocall donde estará el mismísimo Papá Noel para recoger las cartas y posar en las fotos. En el camión escenario habrá una sesión de Baile Fitness, gracias a los monitores de NRG, y la posterior entrega de premios a los ganadores de las distintas categorías.

