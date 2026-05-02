SALUD
La doctora Isabel Viña advierte sobre entrenar en ayunas: “Entrenar con el estómago lleno puede reducir los beneficios del ejercicio"
La especialista explica cómo el estado digestivo influye en el rendimiento y por qué elegir bien el momento de entrenar puede marcar la diferencia
Entrenar en ayunas o hacerlo después de comer es una de esas dudas que siempre aparecen cuando alguien decide empezar a cuidarse en serio. No es raro: hay mucha información contradictoria y cuesta saber qué opción es mejor.
Precisamente por eso, la endocrinóloga Isabel Viña ha abordado el tema en uno de sus vídeos en TikTok, donde suele compartir contenido para resolver preguntas comunes sobre salud y ejercicio a una comunidad cada vez más numerosa.
La doctora Isabel Viña lo aclara
Viña plantea una idea muy clara: todo parte de una pregunta básica, “¿de qué forma vas a entrenar realmente?”. Más allá de las recomendaciones generales, insiste en que lo importante es aprender a escuchar el cuerpo y ajustar el entrenamiento a lo que cada persona necesita en cada momento.
“Si te dicen que lo ideal es comer proteínas y carbohidratos dos horas antes de entrenar y lo sigues al pie de la letra, pero luego llegas con el estómago pesado y con sensación de náuseas, entonces estamos perdiendo el sentido del deporte”, explica durante su intervención.
Más que defender una única forma “correcta” de hacerlo, la experta insiste en que existen muchas maneras válidas de entrenar y obtener beneficios. Y que, en cualquier caso, no tiene sentido complicarse con una estrategia nutricional si eso acaba convirtiéndose en una excusa para dejar de moverse.
“Lo importante es hacer deporte. Todo lo demás puede ayudar, claro, pero si por querer hacerlo perfecto terminas no entrenando, se pierde completamente el objetivo”, explica en su vídeo.
Al mismo tiempo, Viña ha querido matizar que entrenar en ayunas no significa partir desde cero de energía. Según explica, el cuerpo ya ha hecho una ingesta la noche anterior, por lo que las reservas de glucógeno muscular siguen disponibles.
Además, recuerda que los aminoácidos permanecen en circulación durante varias horas, lo que también contribuye a mantener el rendimiento durante la actividad física.
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