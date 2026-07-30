Doctor Aldo, experto en entrenamiento y preparador físico de Topuria: "Los profesionales no entrenan con ejercicios secretos. Entrenan los mismos básicos que tú"

El doctor Aldo Martínezcuenta con más de 20 años de experiencia en la preparación física. El entrenador personal es doctor en Ciencias de la Salud y el Deporte y especialista en I+D+i del Deporte. En colaboración con ENFAF, también dirige el título de Experto Universitario en Preparación Física para MMA y Deportes de Combate.

No obstante, buena parte de sus seguidores lo conocen por ser el preparador físico de Ilia Topuria. El profesional de las Ciencias del Deporte lleva con el luchador hispano-georgiano desde que tenía 18 años. A su lado, ha visto como se ha convertido en campeón mundial de peso pluma y peso ligero en la UFC.

El Doctor Aldo y Topuria en su centro de alto rendimiento / INSTAGRAM/DRALDO

Además, el doctor Aldo también ha entrenado a otros deportistas de élite como Raúl Albiol, campeón del Mundial de fútbol 2010 con la selección española. En este contexto, el preparador físico sabe que cada persona tiene necesidades y objetivos únicos, por lo que los programas se deban adaptar a su condición física.

Sin embargo, no existen fórmulas secretas ni rutinas milagrosas. En redes sociales, el entrenador ha compartido un vídeo explicando cuáles son principales diferencias entre los entrenamientos profesionales y los aficionados al deporte.

Doctor Aldo con Ilia Topuria / .

"Los profesionales no entrenan con ejercicios secretos ni con máquina que tu no conoces, entrenan los mismos básicos que tienes en tu gimnasio", comienza la publicación. Según el maestro con especialidad en Educación Física, los ejercicios no son más importantes que otros elementos del entrenamiento como la constancia y el desarrollo de los mismos.

"La diferencia no está en el ejercicio, está en la intensidad, en la progresión de cargas, en la técnica y en no cambiar de rutina cada dos semanas buscando un atajo", señala el profesional del deporte. Por este motivo, el doctor Aldo se dirige a la audiencia señalando que "deja de buscar el truco y empieza a acumular entrenamientos de calidad".

Durante una entrevista con la revista Telva, el coach explicó que "no es la edad la que limita el cuerpo, sino la actividad". En este sentido, su recomendación básica es "entrenar fuerza entre 2 y 4 veces por semana, priorizando ejercicios bien ejecutados y una progresión controlada. No se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor y con constancia".

A este respecto, el experto en preparación física recordó que la fuerza también se trabaja fuera del gimnasio: "Hay que caminar, subir escaleras, bailar o realizar cualquier actividad diaria que sume horas de ejercicio y ayude a mantener el cuerpo activo".